BESTIAL GRRR ! NACHE 100% GRENACHE NOIR « Un vin de plaisir pour le plaisir du vin »

Une vraie gourmandise de terroir exaltant les paysages du Sud, le soleil, la passion, la volupté. Symbole d’un art de vivre où nature et partage deviennent un quotidien ! Élaboré, par des vignerons passionnés par la terre, avec leurs meilleurs grenaches noirs vieilles vignes parcellaires provenant de plaines et d’altitude, dans le plus strict respect de la Nature. Un vin de cœur ou les maturités sont orchestrées par les vents, les sols et les altitudes. Après une vinification rigoureuse, le vin va être élevé en barriques pendant 6 à 8 mois pour ensuite reposer en bouteille. Au nez, magnifiques arômes de framboises et fraises des bois mûres avec une pointe de cassis. Très belles notes épicées avec une touche de chocolat légèrement vanillée. Rond, ample et frais en bouche, il vous fera grogner de plaisir !

Derrière ce beau vin se cache un beau projet humanitaire, en effet, dè fins 2022, un budget par bouteille devrait être versé à une association dédiée à la sauvegarde des gorilles des haut plateaux du Rwanda, une partie de ce budget servira aussi à venir en aide aux veuves des rangers assassinés par les braconniers sévissant dans ces régions reculées tel le Parc du Virunga géré par le Prince Emmanuel de Mérode.

Accords mets et vins : parfait sur la cuisine méditerranéenne, les grillades, gibiers et fromages.

