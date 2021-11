Serenity Valley : découvrez une oasis de sérénité à Auderghem

Plus que jamais, habiter dans un quartier calme et oxygénant fait partie des « musts » pour être heureux au quotidien. Vous êtes à la recherche d’une architecture de qualité, intemporelle et économe en énergie en harmonie avec un environnement qui appelle à la sérénité ? Vous avez trouvé le « home sweet home » qui vous apaisera durablement, pièce par pièce.

Les causes de stress autour de nous ne manquent pas : au travail, en voiture, dans nos relations interpersonnelles, en famille, etc. On ne peut rien changer au monde extérieur, mais pour remédier à toutes ces petites tensions, un bon moyen consiste à faire de notre lieu de vie un véritable havre de paix. Que vous soyez à la recherche de votre premier studio, d’un petit ou d’un grand appartement proche de votre lieu de travail, d’un luxueux penthouse, d’un appartement familial avec une terrasse privée spacieuse ou encore d’une merveilleuse habitation avec un jardin communautaire pour profiter de votre pension, les superbes appartements de ce prestigieux projet ont tout pour vous séduire. Vivez dans la quiétude, en harmonie avec votre environnement et entouré de verdure, à deux pas du centre de la capitale. Tout ce dont vous rêvez est à portée de main.

Des logements économes en énergie

Dans le respect des exigences strictes en matière de durabilité pour les nouvelles constructions, les appartements neufs de Serenity Valley sont parés pour l’avenir. Vous pouvez ainsi profiter de nombreux atouts économes en énergie, tels que :

- La cogénération

- La verdurisation

- Un PEB passif (Besoin net de chauffage ≤ 15 kWh par m² et par an)

- Des toitures végétalisées

- Un éclairage LED économe en énergie

- Un système de ventilation D

- La récupération de l’eau de pluie

- Des produits en bois porteurs du label FSC

Des garanties bien supérieures à celles des constructions existantes et des anciens appartements. Vous serez agréablement surpris par votre facture énergétique.

Proches de tout

Magasins, crèches, écoles, université (VUB/ULB), métro et restaurants sont à deux pas de chez vous. Il en va peut-être de même pour votre travail. De nombreuses entreprises internationales sont établies dans les environs. Que ce soit à vélo, avec la station Villo toute proche ou en transport en commun, avec la station de métro à quelques pas de chez vous, vous êtes aussi à un jet de pierre du centre-ville. Le ring de Bruxelles est très facilement accessible et en rentrant chez vous, vous ne perdez pas une minute grâce à votre garage sécurisé au sous-sol.

©BPI Serenity Valley

Prêt à passer les plus beaux jours de votre vie dans un cadre calme et verdoyant ? Achetez dès maintenant un appartement neuf dans le complexe Serenity Valley, situé dans le vert Auderghem, et profitez maintenant d’un taux TVA réduit à 6% pour les immeubles neufs, si vous remplissez les conditions légales (*)

- Studios dès € 198.000(*) hors frais

- Appartements une chambre dès € 259.000(*) hors frais

- Appartements deux chambres dès € 354.000(*) hors frais

- Appartement trois chambres dès € 544.000(*) hors frais

Infos et vente :

BPI Real Estate

Herrmann-Debrouxlaan 42 B-1160 Bruxelles

T. +32 (0) 2 661 11 22

Serenity Valley

Avenue E. Van Nieuwenhuyse 2-6

B-1160 Auderghem

T. +32 (0)2 661 11 22

www.serenity-valley.be

Journée portes ouvertes

Le dimanche 14 novembre sur rendez-vous.

Prenez rendez-vous via le formulaire en ligne : www.serenity-valley.be

(*) Ces prix sont indicatifs et ne peuvent être considérés comme une cotation. Le prix mentionné s'entend hors taxes, frais, parking et/ou cave. L'achat d'une cave et/ou d'un parking n’est obligatoire que pour les appartements 2 et 3 chambres. Ce prix n'est pas contractuel et peut être modifié à tout moment.