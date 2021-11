Prix pour les actions fractionnées suite au regroupement d’actions opéré par Whitestone le 11 novembre 2021

Les fractions d'actions nouvelles qui résultent du Regroupement d'Actions seront regroupées et vendues à la Société par la banque ING Belgium SA/NV, laquelle centralise l'opération. En effet, conformément à l'article 7:215 du Code des sociétés et des associations et à l'article 8 de ses statuts, la Société a en effet décidé de racheter les actions nouvelles résultant de la consolidation des fractions d'actions nouvelles, à un prix égal au cours moyen pondéré en fonction du volume (volume-weighted average price) des actions de la Société précédant le rachat.

Le produit net de la vente des actions nouvelles (ISIN BE0974401334) correspondant aux fractions d’actions nouvelles ainsi regroupées sera distribué, au prorata, aux actionnaires qui ne détenait pas un nombre d'actions correspondant à un multiple de cent (100) le 8 novembre 2021. La Société paiera un montant de EUR 47,40 pour chaque action nouvelle (ISIN BE0974401334) ainsi regroupée à la suite de fractions d’actions.

Les actionnaires détenant des fractions d’actions en conséquence du Regroupement d’Actions recevront dès lors un montant en espèces de EUR 0,4740 pour chaque action existante de la Société (ISIN BE0003840577) qu’ils possédaient préalablement au Regroupement d’Actions et qui ne correspondait pas à un nombre entier d’actions nouvelles.

En ce qui concerne les actionnaires nominatifs, le paiement sera exécuté à partir du 18 novembre 2021, à condition que ING dispose des coordonnées bancaires desdits actionnaires nominatifs. Les détenteurs de fractions d’actions qui possédaient des actions de la Société sous forme dématérialisée et qui n’auraient toujours pas reçu de paiement après cette date devront s’adresser à la banque titulaire de leur compte.

L’admission des actions nouvelles issues du Regroupement d’Actions ne requiert pas la publication d’une note d’information, conformément à l’article 3, 3° de l’arrêté royal relatif à la publication d'une note d'information en cas d'offre au public ou d'admission à la négociation sur un MTF et portant des dispositions financières diverses. En conséquence, aucune note d’information n’a été préparée et ne sera publiée par la Société dans le cadre du Regroupement d’Actions.

A propos de Whitestone Group

Après une dizaine d'années passées au sein de la Compagnie Nationale à Portefeuille, Frédéric Pouchain et Sandro Ardizzone ont créé Whitestone Partners en 2012. L'appellation « Whitestone » est d'ailleurs inspirée de l'adresse du quartier général de la famille Frère, à savoir « rue de la Blanche Borne » mais aussi d'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, « Blackstone ». A la genèse, Whitestone était impliqué dans la gestion d'actifs cotés (actions et obligations). Au fil des opportunités et des rencontres, Whitestone a étendu ses activités au secteur du private equity, en prenant des participations dans des PMEs non cotées situées pour l'instant en Belgique et Grand-Duché du Luxembourg. Son objectif est de créer de la valeur sur le long terme en y jouant le rôle d'actionnaire professionnel avec une implication au niveau de la gouvernance, la stratégie et le financement. Le groupe est actuellement actif dans quatre secteurs : les services financiers (négoce d'or, de matériaux précieux et de devises ainsi que la gestion d'actifs), les matériaux composites, le data solution & management, et le foodtech.

Pour plus d'informations, voir aussi www.whitestone.eu.

Contacts presse/investisseurs

Frédéric Pouchain, CEO

f.pouchain@whitestone.eu

+32.479.45.00.71

Oriane della Faille, COO

O.della.faille@whitestone.eu

+32.475.95.07.81

Whitestone Group SA

Route de Genval 32, 1380 Lasne

www.whitestone.eu