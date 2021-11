Objectif 2030 de Sanofi : Renverser le cours de l’épidémie de diabète

Pionnier dans le domaine du diabète, Sanofi, premier laboratoire pharmaceutique français, développe depuis de nombreuses années, une approche pluridimensionnelle qui donne aux patients atteints de diabète de type 1, de diabète de type 2 ou encore de diabète gestationnel une palette d’outils leur permettant d’assurer le suivi de leur maladie.

Un acteur historique engagé

Ainsi, Sanofi est historiquement engagé dans la fabrication et la production de médicaments dont l’insuline, mais est également un acteur de première ligne dans la recherche de solutions innovantes pour permettre aux patients diabétiques :

de comprendre leur maladie et leurs traitements (éducationnels) ;

d'être accompagnés au quotidien dans l'évolution de leur diabète (suivi) ;

de mieux vivre avec leur diabète (vie sociale).

Pour y arriver, des équipes sont spécialement formées au diabète. « Autosurveillance, suivi, complications, alimentation, nos collaborateurs sont non seulement des experts dans la maladie, mais ils ont aussi la capacité de porter leur attention sur chaque personne. Pour y arriver, Sanofi soutient les associations de patients comme l’Association Belge du Diabète et travaille en collaboration avec les spécialistes, les médecins et les infirmières, afin de créer des liens étroits avec tous les acteurs du système de santé pour veiller à ce que chaque personne soit traitée et suivie de façon optimale », nous explique Peter Verreth, General Manager General Medicines Belux chez Sanofi.

Un traitement adapté à chacun

« Chez Sanofi, nous faisons en sorte que le traitement soit basé sur les besoins individuels. Grâce aux programmes de formation, aux médicaments innovants et aux aides au traitement, nous soutenons les personnes diabétiques en offrant des options thérapeutiques individualisées », poursuit Peter Verreth. « Nos solutions prennent la forme de contenus éducationnels sur le web. Nous travaillons également à développer des services digitaux comme une application mobile, la télémédecine, le carnet de suivi numérique, etc. Notre priorité : accompagner les soins de santé de la manière la plus personnalisée possible. Notre objectif ambitieux : renverser le cours de l’épidémie de diabète d’ici 2030 ».

Vous êtes diabétique ? Proche d'un diabétique ? Retrouvez sur la plateforme www.diabetes24.be toutes les informations et conseils utiles pour vivre au mieux avec le diabète.

Une histoire commune

Au début du 20ème siècle, le seul traitement possible pour lutter contre le diabète consiste en des mesures drastiques telles que le jeune. A l’époque, les personnes diabétiques de type 1 décèdent de cette maladie métabolique. Ce n'est qu'en 1921, avec la découverte de l'insuline par des chercheurs canadiens et européens, qu'a lieu la percée tant attendue. Elle permet enfin à des millions de personnes de vivre avec la maladie. Cent ans après sa découverte, des centaines de milliers de patients s'administrent cette thérapie au quotidien. Depuis le début de l’aventure, Sanofi partage les avancées de la recherche médicale. En 1923, l'entreprise allemande Farbwerke Hoechst est une des premières entreprises à produire de l'insuline de haute et constante qualité à grande échelle. Au cours des décennies suivantes, des contributions importantes au progrès de l'insulinothérapie ont été apportées par Sanofi. L’anniversaire de la découverte de l’insuline est l’occasion de revenir sur quelques dates et chiffres d’une réussite partagée :