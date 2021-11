PUBLICATION DES RÉSULTATS DU REGROUPEMENT D’ACTIONS RACHAT D’ACTIONS PROPRES ET DES TITRES EN CIRCULATION AVEC DROIT DE VOTE. PUBLICATION D’UN NOUVEAU DÉNOMINATEUR CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 15 DE LA LOI DU 2 MAI 2007

Lasne, le 18 novembre 2021 – 18h00. La présente publication est faite conformément à l’article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, à l’article 7:215 du Code des sociétés et des associations et à l’article 8:4 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

Comme précédemment annoncé par Whitestone Group SA (la « Société ») dans son communiqué de presse du 28 octobre 2021, la Société a procédé le 11 novembre 2021 à un regroupement de ses actions existantes selon un ratio d'une (1) action nouvelle (ISIN BE0974401334) pour cent (100) actions existantes (ISIN BE0003840577) (le « Regroupement d'Actions »), conformément à l'autorisation octroyée par l'assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2021.

Les fractions des nouvelles actions qui résultent du Regroupement d’Actions ont été regroupées le 11 novembre 2021 par ING Belgium SA/NV, laquelle centralise l’opération. Les nouvelles actions (ISIN BE0974401334) correspondant aux fractions de nouvelles actions ainsi regroupées par ING, soit un total de 28 actions nouvelles, ont été achetées par la Société, en dehors de tout système de négociation organisé, pour un montant total de EUR 1.327,20, ce qui correspond à un montant de EUR 47,40 par nouvelle action (ISIN BE0974401334).

Le produit net de la vente des nouvelles actions (ISIN BE0974401334) correspondant aux fractions des nouvelles actions ainsi regroupées, sera distribué, au prorata, aux détenteurs de fractions des nouvelles actions. Les actionnaires détenant des fractions des nouvelles actions en conséquence du Regroupement d’Actions recevront un montant en espèces de EUR 0,4740 pour chaque action existante de la Société qu’ils possédaient préalablement au Regroupement d’Actions et qui ne correspondait pas à un nombre entier de nouvelles actions.

A la suite du Regroupement d’Actions, le nombre total de titres conférant le droit de vote et le nombre total de droits de vote de la Société ont été modifiés. La situation du capital de la Société se présente à présent comme suit :

Situation au 18 novembre 2021 :

Total du capital : EUR 4.086.441,92

Nombre total de titres conférant le droit de vote* : 1.178.612

Nombre de titres dotés du droit de vote double : 60

Nombre total de droits de vote (= dénominateur)* : 1.178.672

* Whitestone Group détient 23.859 actions propres. Conformément à l’article 7:217 du Code des sociétés et des associations, les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus aussi longtemps que Whitestone Group les détiendra en portefeuille.

En vertu de l'article 7:53 du Code des sociétés et des associations et de l'article 33, paragraphe deux des statuts de la Société, un double droit de vote est attribué aux actions de la société entièrement libérées qui sont inscrites depuis au moins deux années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives. Le délai de deux ans commence à courir à la date où les actions sont inscrites au nominatif dans le registre des actions nominatives. La méthode retenue par Whitestone Group pour le calcul de la période de détention de deux années consécutives est la méthode LIFO (« last in, first out »), à savoir : pour un même actionnaire nominatif, les actions que ce dernier a acquises le plus récemment sont les premières actions qui seront déduites de son « panier d'actions » nominatives s'il vient à céder des actions à un tiers.

Toute action convertie en action dématérialisée ou transférée en propriété perd le droit de vote double à compter de sa dématérialisation ou de l’inscription de son transfert dans le registre des actions de la Société. Il est dès lors important que Whitestone Group soit tenue informée de toute cession d’actions nominatives par le cédant et/ou le cessionnaire promptement lors de chaque transfert, afin de permettre à Whitestone Group de tenir à jour son registre d’actions nominatives et, par voie de conséquence, le nombre d’actions nominatives dotées du droit de vote double.

A propos de Whitestone Group

Après une dizaine d'années passées au sein de la Compagnie Nationale à Portefeuille, Frédéric Pouchain et Sandro Ardizzone ont créé Whitestone Partners en 2012. L'appellation « Whitestone » est d'ailleurs inspirée de l'adresse du quartier général de la famille Frère, à savoir « rue de la Blanche Borne » mais aussi d'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, « Blackstone ». A la genèse, Whitestone était impliqué dans la gestion d'actifs cotés (actions et obligations). Au fil des opportunités et des rencontres, Whitestone a étendu ses activités au secteur du private equity, en prenant des participations dans des PMEs non cotées situées pour l'instant en Belgique et Grand-Duché du Luxembourg. Son objectif est de créer de la valeur sur le long terme en y jouant le rôle d'actionnaire professionnel avec une implication au niveau de la gouvernance, la stratégie et le financement. Le groupe est actuellement actif dans quatre secteurs : les services financiers (négoce d'or, de matériaux précieux et de devises ainsi que la gestion d'actifs), les matériaux composites, le data solution & management, et le foodtech.

Pour plus d'informations, voir aussi www.whitestone.eu.

