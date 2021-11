Clefs de Terre Dieu Merlot Vieilles Vignes, IGP Pays d’Oc

Ce beau Merlot parcellaire est une vraie gourmandise ! Les 8 familles de vignerons réparties sur diffèrent terroirs et différentes altitudes vont procurer leurs meilleures raisins chaque année pour élaborer le CLEFS DE TERRE DIEU MERLOT VIEILLES VIGNES. Un passage en bariques lui confère un nez légèrement toasté, dominé par de subtiles notes de vanille et de fruits noirs. Vin rond en bouche avec des tanins souples et gourmands. Parfait sur les viandes rouges et blanches en générale !

Petite fiche du Pro :

TERROIR : Argilo-calcaire

Cépage : 100 % Merlo

VINIFICATION : Fermentation alcoolique en cuve inox avec contrôle des températures. Macération longue de 3 à 4 semaines avec 2 remontages quotidiens. Fermentation malolactique partielle en barrique.

ÉLEVAGE : 6 mois barrique et 6 mois en cuve inox.

DEGUSTATION : Ce vin variétal est une vraie gourmandise, légèrement toasté, dominé par des notes de vanille et de fruits noirs. Vin rond en bouche avec des tanins souples et gourmands.

À TABLE : Joue de bœuf, aubergines à la provençale, entrecôte aux échalotes, rôti de porc aux pruneaux, Pithiviers de sanglier et champignons. Servir à 17-18°C. Potentiel de garde : 6 ans.

