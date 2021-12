Souscrivez une Épargne-Pension avant le 31 décembre pour réduire vos impôts de 2021

Vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 pour investir dans une épargne-pension et pouvoir bénéficier de réduction d'impôt pour l'année 2021. En effet, tous les montants effectivement versés entre le 1er janvier et le 31 décembre peuvent être déduits fiscalement à hauteur de 25% ou 30%.

Qu’est-ce qu’une épargne-pension ?

Une épargne-pension est un produit d'assurance-vie qui vous permet de cotiser pour votre pension. Il s'agit d'une pension complémentaire à la pension légale. Grâce à l'épargne pension, vous bénéficiez d'un revenu supplémentaire pour profiter de votre retraite. Chaque année, vous versez un certain montant que vous récupérez au moment de votre retraite avec un certain rendement.

Le rendement dépend de la branche dans laquelle vous investissez et du risque que vous êtes prêt à prendre. Le choix le moins risqué est d'investir dans la branche 21, car vous êtes sûr de récupérer votre capital avec un rendement garanti. La branche 23, en revanche, vous permet d'avoir un meilleur rendement, mais est plus risquée. En effet, votre rendement dépend de la conjoncture économique, car votre argent est placé dans des obligations et actions commerciales. En cas d'évolution positive du marché, vous pouvez espérer un rendement final allant de 4% à 10%.

Investissez dans une épargne-pension dès votre premier salaire

Étant donné que le rendement d'une épargne-pension est 10 à 20 fois plus élevé qu'un compte épargne, vous avez intérêt à investir dans une épargne-pension dès votre premier salaire. Grâce aux intérêts, vous bénéficierez de l'effet boule de neige. Au plus tôt vous commencez à cotiser, au plus élevé sera le capital à l'échéance. Imaginons un rendement final de 5% et un versement mensuel de 80 euros par mois en branche 23. Votre capital à l'échéance sera de 122.597 euros si vous cotisez pendant 40 ans, donc si vous commencez à partir de 25 ans. Alors que si vous investissez pendant 10 ans avec un rendement de 5%, votre capital à l'échéance sera de 12.474 euros.

À quelles réductions d’impôt avez-vous droit avec une épargne-pension ?

Chaque année, vous pouvez déduire 25 à 30% des montants versés dans votre épargne-pension à condition d'avoir souscrit un contrat d'une durée de minimum 10 ans.

Le pourcentage déductible dépend des montants versés. Jusqu'à 990 euros par an, vous pouvez déduire 30% de vos impôts soit maximum 318 euros (297€+ taxes communales). Entre 990 et 1270 euros, vous pouvez déduire 25% de vos impôts soit maximum 340 euros (317,5€ + taxes communales). Notez que si vous dépassez le plafond de 990 euros, la réduction d'impôt passe donc automatiquement de 30 % à 25 %. Ce dépassement n'est avantageux pour vous que si vous versez un montant supérieur à 1188 euros.

Si vous souscrivez une épargne-pension maintenant et décidez de verser en une fois 990 euros, vous pourrez bénéficier de la réduction d’impôt de 30% pour l’année fiscale 2021. Ce montant sera repris automatiquement dans votre déclaration fiscale de juin/juillet 2022 et vos impôts seront diminués de 318 euros.

Vous n'avez pas encore d'épargne-pension, mais souhaitez bénéficier de la réduction d'impôt 2021 ? Vous pouvez en souscrire une très rapidement en effectuant une simulation d'épargne-pension sur Seraphin. Un expert en assurance-vie prendra alors contact avec vous pour déterminer quel type d'épargne-pension est le plus adapté à votre situation financière.