WHITESTONE GROUP lève avec succès 8 millions d’euros de fonds propres dans le cadre d’un placement privé

Lasne, le 6 décembre 2021 – 18h00. Whitestone Group SA (la « Société ») annonce aujourd'hui qu'elle a réalisé avec succès une augmentation de capital, dans le cadre du capital autorisé, au moyen d'un placement privé de 759.013 nouvelles actions ordinaires (les « Nouvelles Actions ») à un prix d'émission de EUR 10,54 par action (l' « Opération »). Le montant récolté s'élève à EUR 7.999.997,02, prime d'émission incluse.

Frédéric Pouchain, CEO de Whitestone Group , déclare : « Ces nouvelles ressources financières vont permettre à Whitestone Group de soutenir le développement de ses participations existantes et d'augmenter, le cas échéant, sa détention au sein de celles-ci, ainsi que d'investir dans de nouvelles participations, en ligne avec sa stratégie. Whitestone Group a un horizon long terme d'investissement et entend offrir du capital permanent aux entreprises de son portefeuille ».

Philippe Masset, Président du conseil d'administration de Whitestone Group , ajoute : « Je me réjouis du succès de notre levée de fonds. Cette dernière a permis de réunir autour de notre projet des investisseurs de qualité qui adhèrent pleinement à notre stratégie entrepreneuriale. Ceci est un gage pour l'avenir et permettra de renforcer la dynamique de notre groupe récemment introduit sur Euronext Growth Brussels ».

L'Opération a été exclusivement réalisée via un placement privé auprès de moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés) par État membre ainsi que d'investisseurs répondant à la qualification d' « investisseurs qualifiés » (les « Investisseurs Qualifiés ») au sens de l'article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (le « Règlement Prospectus ») et de l'article 5 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (la « Loi Prospectus »).

Compte tenu de l’intérêt marqué par les investisseurs contactés dans le cadre de l’Opération, la Société procèdera à un placement complémentaire, d’une taille plus limitée et aux mêmes conditions que l’Opération, dans le courant du mois de janvier 2022. La décision de procéder à ce placement complémentaire devrait être prise par le conseil d’administration de la Société dans le cadre du capital autorisé, conformément à l’habilitation statutaire qui lui a été conférée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2021.

Suite à l'émission des Nouvelles Actions, le capital de la Société sera augmenté de EUR 2.633.775,11 (hors prime d’émission) et représenté au total par 1.937.625 actions ordinaires, sans désignation de valeur nominale. Ceci représente une augmentation du nombre d'actions d’environ 64%.

Les Nouvelles Actions à émettre auront les mêmes droits et bénéfices que, et seront à tous égards pari passu avec, les actions existantes de la Société au moment de leur émission. Les Nouvelles Actions auront droit aux distributions pour lesquelles la date d'enregistrement ou d'échéance tombe à ou après la date d'émission des Nouvelles Actions.

Le paiement et la remise des Nouvelles Actions devraient avoir lieu le 8 décembre 2021, avec une demande d'admission des nouvelles actions à la négociation sur Euronext Growth Brussels. Une note d'information concernant l'admission de ces Nouvelles Actions a été préparée conformément aux dispositions légales applicables et est disponible sur le site internet de la Société ( www.whitestone.eu ).

ING Bank Belgium NV et Jones Day ont agi comme conseiller dans le cadre de l’Opération.

Changement de dénominateur

En application de l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, Whitestone Group publie, à la suite de l'Opération, le total du capital, le nombre total de titres conférant le droit de vote et le nombre total de droits de vote.

Situation au 6 décembre 2021 :

Total du capital EUR 6.720.217,03

Nombre total de titres conférant le droit de vote* 1.937.625

Nombre de titres dotés du droit de vote double 60

Nombre total de droits de vote (= dénominateur)* 1.937.685

* Whitestone Group détient 23.859 actions propres. Conformément à l’article 7:217 du Code des sociétés et des associations, les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus aussi longtemps que Whitestone Group les détiendra en portefeuille.

Cette situation (le dénominateur) sert de base pour la déclaration des franchissements de seuils par les actionnaires (25%, 30%, 50%, 75% et 95% pour les sociétés cotées sur Euronext Growth).

En vertu de l'article 7:53 du Code des sociétés et des associations et de l'article 33, paragraphe deux des statuts de la Société, un double droit de vote est attribué aux actions de la Société entièrement libérées qui sont inscrites depuis au moins deux années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives. Le délai de deux ans commence à courir à la date où les actions sont inscrites au nominatif dans le registre des actions nominatives. La méthode retenue par Whitestone Group pour le calcul de la période de détention de deux années consécutives est la méthode LIFO (« last in, first out »), à savoir : pour un même actionnaire nominatif, les actions que ce dernier a acquises le plus récemment sont les premières actions qui seront déduites de son « panier d'actions » nominatives s'il vient à céder des actions à un tiers.

Toute action convertie en action dématérialisée ou transférée en propriété perd le droit de vote double à compter de sa dématérialisation ou de l’inscription de son transfert dans le registre des actions de la Société. Il est dès lors important que Whitestone Group soit tenue informée de toute cession d’actions nominatives par le cédant et/ou le cessionnaire promptement lors de chaque transfert, afin de permettre à Whitestone Group de tenir à jour son registre d’actions nominatives et, par voie de conséquence, le nombre d’actions nominatives dotées du droit de vote double.

Notifications de transparence

Conformément à l’article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, la Société annonce, par publication relative à une notification de transparence, avoir reçu le 6 décembre 2021 une notification de transparence des personnes suivantes : Monsieur Frédéric Pouchain et Monsieur Sandro Ardizzone.

Les personnes précitées ont notifié la Société que, le 6 décembre 2021, à la suite de l’Opération, elles ont chacune franchi à la baisse le seuil minimum de 25% et qu’elles n’agissent plus de concert

La déclaration datée du 6 décembre 2021 comprend les informations suivantes :

Motif de la notification : franchissement de seuil passif / franchissement vers le bas du seuil minimum / fin d'une action de concert.

Notification par : des personnes agissant de concert.

Personnes(s) tenue(s) à notification : Frédéric Pouchain et Sandro Ardizzone.

Date de la transaction : 6 décembre 2021.

Seuil franchi (en %) : 25%.

Dénominateur : 1.937.685.

Détails de la notification :

©whitestone

Information supplémentaire : le 6 décembre 2021, le conseil d'administration de la Société a décidé, dans le cadre du capital autorisé, d'augmenter le capital de la Société en numéraire pour un montant de EUR 2.633.775,11 (hors prime d'émission) par l'émission de 759.013 nouvelles actions et de supprimer, dans l'intérêt de la Société, le droit de préférence des actionnaires existants de la Société Messieurs Pouchain et Ardizzone n'ont pas participé à l'Opération, ce qui a entrainé, dans le chef de chacun d'entre eux, le franchissement vers le bas du seuil minimum de 25%. En outre, après réévaluation de la situation actionnariale de la Société, il n'existe plus d'action de concert entre Messieurs Frédéric Pouchain et Sandro Ardizzone.

A propos de Whitestone Group

Après une dizaine d'années passées au sein de la Compagnie Nationale à Portefeuille, Frédéric Pouchain et Sandro Ardizzone ont créé Whitestone Partners en 2012. L'appellation « Whitestone » est d'ailleurs inspirée de l'adresse du quartier général de la famille Frère, à savoir « rue de la Blanche Borne » mais aussi d'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, « Blackstone ». A la genèse, Whitestone était impliqué dans la gestion d'actifs cotés (actions et obligations). Au fil des opportunités et des rencontres, Whitestone a étendu ses activités au secteur du private equity , en prenant des participations dans des PMEs non cotées situées pour l'instant en Belgique et Grand-Duché du Luxembourg. Son objectif est de créer de la valeur sur le long terme en y jouant le rôle d'actionnaire professionnel avec une implication au niveau de la gouvernance, la stratégie et le financement. Le groupe est actuellement actif dans quatre secteurs : les services financiers (négoce d'or, de matériaux précieux et de devises ainsi que la gestion d'actifs), les matériaux composites, le data solution & management, et le foodtech.

Pour plus d'informations, voir aussi www.whitestone.eu .

Contacts presse/investisseurs

Frédéric Pouchain, CEO

f.pouchain@whitestone.eu

+32.479.45.00.71

Oriane della Faille, COO

O.della.faille@whitestone.eu

+32.475.95.07.81

Whitestone Group SA

Route de Genval 32, 1380 Lasne

www.whitestone.eu

