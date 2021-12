Bim Bam Belge, ou comment offrir des colis cadeaux 100 % belge ?

Offrir un accès à des produits artisanaux locaux et 100 % belges, c'est le souhait qu'ont formulé Romain et Frédéric, deux amis de longue date qui partagent la même envie de repenser la consommation et de promouvoir les productions locales. C'est ainsi qu'il y a un peu plus d'un an et demi, l'aventure Bim Bam Belge commençait. Et depuis, nos deux compères apprécient le succès croissant que rencontre leur initiative.

©Dans la boite





Quand « la boîte locale » devient « Bim Bam Belge »

Tout a commencé par une idée originale : placer un distributeur automatique accessible 24 h/24 avec une offre variée de produits locaux et régionaux. La première « Boîte locale » était ainsi installée par les deux jeunes entrepreneurs dans la région d’Incourt en Brabant wallon.

« Nous avons très rapidement eu des retours positifs des utilisateurs qui se sont montrés ravis de pouvoir acheter des produits locaux et artisanaux à toute heure du jour ou de la nuit. Nous étions également les premiers à proposer dans un distributeur automatique une offre locale diversifiée élaborée en collaboration avec plusieurs producteurs » explique Romain.

Fort de ce premier succès, notre duo a décidé de réitérer l'expérience à d'autres endroits et de créer un site web pour se faire livrer partout en Belgique. Le projet Bim Bam Belge était né !

©Dans la boite





Des produits bien de chez nous

En attendant l’installation des deux prochains distributeurs Bim Bam Belge pourvus de 84 sélections prévus pour début 2022, le site, lui, est déjà en ligne et propose pas moins de 600 références en provenance d’une centaine de fournisseurs issus du plat pays qui est le nôtre.

Aux côtés des produits de bouche : bières artisanales, biscuits et confiseries, produits d’épicerie, plats traiteurs, boissons, vins et spiritueux, le site propose également des articles de droguerie, de mode, ainsi qu’un sympathique coin enfants.

Des coffrets thématiques pour les fêtes

Bien entendu, en cette période de fêtes de fin d'année, les box cadeaux gourmandes ou thématiques livrées partout en Belgique feront la joie de ceux et celles qui se les feront offrir. Bières spéciales, savons végétaux parfumés, douceurs variées… c'est le genre de cadeau qui fait toujours mouche sans que l'on ait à se ruiner.

Le site propose également des promotions qui permettent de découvrir à moindre prix ce qui pourrait bien vite devenir vos produits favoris.

C'est sûr, grâce à Bim Bam Belge, petits et grands amateurs de belgitude apprécieront de consommer des produits bien de chez nous.