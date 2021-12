Ebbio, Langhe Nebbiolo DOC "Grappolo Intero" FONTANAFREDDA

« Grappolo Intero » réfère à la technique ancestrale qui consiste à vinifier 50 % des raisins foulés et égrappés et de mettre 50 % des raisins laissés en grappe entière provenant directement du vignoble dans des grandes amphores en terre cuite. La fermentation intra-pelliculaire en grappes entières procurera des arômes harmonieux et une élégance unique !

FONTANAFREDDA, un Domaine viticole au cœur de Barolo né des amours du premier Roi d’Italie Vittorio Emanuele II et de la Comtessa di Mirafiore dite « La Bella Rosina ».

Ce Splendide domaine piémontais est Installé dans un fascinant paysage de collines tapissées de vignes, il est, à l’origine, un cadeau de Victor Emanuel II à sa maîtresse Rosa Vercellana. Mais c’est leur fils, Emanuele Alberto Guerrieri Comte de Mirafiore, qui permettra à la Maison FONTANAFREDDA d’acquérir ses lettres de noblesse en faisant cultiver 300 hectares de vignoble par des paysans locaux, tous vivant à la propriété avec femme et enfants. Un cas rare à l’époque ! Plus noble encore : ceux-ci disposent de logements spécifiques dans un véritable village avec église et école.

En 2008, FONTANAFREDDA fut racheté par Oscar Farinetti (Eataly) un des pères fondateurs du mouvement slow-food. Un motif de satisfaction complété par le prestigieux magazine américain Wine Enthusiast qui, en 2017, nomme FONTANAFREDDA « Best European Winery of the Year » !

Les vins du domaine FONTANAFREDDA sont depuis lors, cultivés dans le souci constant de respecter au mieux tant l’environnement que les caractéristiques spécifiques aux raisins utilisés. Biodiversité, efficacité énergétique du travail dans le vignoble, réduction considérable de l’utilisation des sulfites, bouteilles contenant jusqu’à 85 % de verre recyclé, etc. : une appréciable philosophie pour des vins piémontais véritablement délectables.

Note de dégustation du Nebbiolo Ebbio « Grappolo Intero » :

Un vin avec une belle acidité naturelle. Après quelques années le bouquet fait ressortir des notes de roses fanées et de géranium et des arômes puissants de cerise, fraise, petits fruits rouges et poivre noir. Il donne une agréable sensation de volume en bouche avec une très belle fraîcheur. La robe au reflet lumineux ressemble à si méprendre à celle d’un beau Barolo; le cépage Nebbiolo étant utilisé aussi pour cette appellation prestigieuse. C’est un vin de grand potentiel de garde, à carafer dans sa jeunesse. Température de service 16 à 18°.

Accords mets & Vins : Viandes et fromages goûteux (mais pas trop !) permettent, à l’Ebbio « Grappolo Intero » Fontanafredda, de s’exprimer pleinement. Savoureux en association, par exemple, avec un tartare de bœuf au basilic et aux pignons de pin, un rôti de canard sauce miel et clémentine ou le gibier à plumes truffé.

