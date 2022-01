Roulez malin avec le gaz naturel !

Les voitures au gaz naturel (Gaz Naturel Comprimé – CNG) grappillent toujours plus de terrain sur le marché de l’automobile. Un succès mérité lorsqu’on sait que ce carburant durable est moins polluant et moins cher que les autres.

Plus de 25 millions de véhicules roulent actuellement au gaz naturel dans le monde, qu’il s’agisse de petites citadines, de berlines, de SUV ou de camionnettes. En Belgique, on en dénombre environ 22 500. Les pompes à CNG se multiplient elles aussi dans les stations-services du pays : on en dénombrait plus de 147 début 2021. Il faut dire que le CNG compte de nombreux avantages : économies à la pompe et au garage, respect de l’environnement, utilisation facile, sécurité…

Une touche verte

Pour préserver la planète, mieux vaut opter pour une voiture au gaz naturel (CNG). Celle-ci émet en effet 77% de particules fines en moins que les véhicules essence ou diesel (sans rejets de suies ni de benzène). Les émissions de CO2 sont également réduites de 11 % et on compte 90 % d’oxydes d'azote en moins.

Il est encore possible d’aller plus loin avec le biogaz, obtenu à partir de la décomposition de déchets organiques. L’avantage écologique est alors plus important, et permet d’accéder aux zones basses émissions des grandes villes. Enfin, l’énergie grise est réduite lorsqu’on roule au gaz naturel puisque ce dernier est transporté via le réseau de distribution existant (et non par camions comme c’est le cas pour les autres carburants).

Plus économique

Le CNG est jusqu’à 30% moins cher à la pompe que les carburants traditionnels. De plus, le gaz naturel utilisé comme carburant réduit l’usure des moteurs car il produit moins de résidus de combustion. Les voitures fonctionnent donc plus longtemps.

Enfin, en Wallonie, les utilisateurs bénéficient d’une réduction sur la taxe de mise en circulation et ORES offre une prime de 500 € pour l’achat d’un véhicule neuf au CNG (diesel + CNG ou essence + CNG). Pour pouvoir en bénéficier, quelques conditions sont demandées : être un particulier résidant sur le territoire couvert par ORES, acquérir un nouveau véhicule qui roule au CNG et bien-sûr demander la prime.

Plus d'infos sur www.gas.be ou via le 02 383 02 00.

Un vaste choix

La gamme de véhicules CNG ne cesse de s’étoffer. De la citadine à la berline, en passant par les utilitaires ou encore les familiales, chaque utilisateur peut trouver un modèle adapté à ses besoins. Et, ce qui ne gâche rien, comme le réservoir CNG est directement intégré au châssis du véhicule, vous ne perdez pas de place dans le coffre.

Des performances identiques

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, conduire une voiture CNG ne modifie pas les performances. Par contre, ces véhicules sont beaucoup plus silencieux, ce qui procure plus de confort. Et contrairement aux croyances populaires, elle peuvent aussi pénétrer dans les parkings souterrains. Côté pratique, le plein de gaz naturel s’effectue aussi rapidement qu’avec les carburants classiques, ce qui représente un plus par rapport au temps de recharge des véhicules électriques.

Et la sécurité ?

Une voiture CNG ne nécessite aucune assurance spéciale et doit passer le même contrôle technique que les autres véhicules. De plus, ces automobiles sont fabriquées en respectant des normes strictes. Pour éviter les fuites, le réservoir est directement intégré au châssis du véhicule et une soupape renforce la sécurité. Cette dernière permet, en cas de fuite, de garder la perte de gaz sous contrôle afin que celui-ci ne s’échappe qu’en petites quantités. Cela signifie qu’il peut brûler sans danger d’explosion (étant plus léger que l’air, le gaz se dissipe rapidement).

Envie d’en savoir plus ?

Faites donc un tour sur le groupe Facebook "CNG (Gaz Naturel Véhicule) Wallonie - Bruxelles" (https://www.facebook.com/groups/CNG.Wallonie.Bruxelles/). Vous y trouverez des avis de réels utilisateurs de voitures CNG... De plus, vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Un passage obligé pour effectuer un choix avisé avant de changer de véhicule.

