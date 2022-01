Pourquoi toute PME digne de ce nom devrait avoir un site internet ?

Plus que jamais, les petites entreprises et les commerçants bénéficient du support d’internet pour promouvoir et développer leurs activités. En quoi un site apporte-t-il une réelle plus-value aux PME ?

Dans une population connectée à plus de 85 %, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à réaliser des recherches en ligne avant de conclure un achat. D’ailleurs, des études démontrent que le temps moyen passé sur internet par les internautes dépasse désormais 3 h par jour.

Si cette tendance a permis à bon nombre de dirigeants de petites et moyennes entreprises de prendre conscience de la nécessité de posséder un site internet, en Wallonie, environ 40 % des PME ne sont pas encore présentes sur la toile. Une observation qui revient tous secteurs confondus. Et pourtant…

Rester accessible 24 h/24, 7j/7

« Au même titre que l'on possède un magasin dans lequel accueillir ses clients, il y a de très bonnes raisons d'avoir un site internet », souligne Vincent Thibaut, Responsable de l'innovation chez FCR Media, agence de marketing digitale dédiée aux PME en Belgique.

Au-delà de la possibilité de se démarquer de ses concurrents, être présent en ligne permet en effet d’être facilement trouvable et disponible pour ses clients et prospects afin de leur fournir les informations qu’ils souhaitent obtenir. Un site web est donc une porte d’entrée en plus vers l’entreprise. Et ce, quel que soit le moment du jour ou de la nuit !

Un site web contribue également à créer l’image de marque de l’entreprise et renforce la confiance des consommateurs.

L’e-commerce a le vent en poupe

Depuis la crise du coronavirus, on a constaté que pas moins de deux tiers de la population ont effectué au moins un achat en ligne. « Une tendance qui s'est suffisamment ancrée pour perdurer au-delà de la crise sanitaire » affirme Vincent Thibaut.

En effet, en Belgique, on a observé une croissance de 7,5 % du marché du commerce électronique en 2020 par rapport à 2019. Et, au regard du nombre d’entrepreneurs qui se lancent dans la vente en ligne, 2021 s’annonce d’ores et déjà dans la même veine.

Miser sur un site efficace…

Donc, avoir un site c’est bien. Avoir un site professionnel et attractif, avec une navigation simplifiée et des contenus qui informent rapidement et correctement le visiteur, c’est mieux. Ce sont des critères qui doivent être pris en considération dès la conception du site.

En outre, comme le trafic Internet mobile ne cesse d’augmenter ces dernières années, le site se doit d’être « responsive », soit s’adapter à l’affichage sur un appareil mobile, tel qu’un GSM ou une tablette.

… et optimisé pour le référencement local

Bien entendu, tous les renseignements doivent être faciles à trouver, mais l’idéal est aussi que le site soit également correctement promu au niveau local pour mener directement au commerce ou à l’entreprise qu’il représente.

Un site web n’est pas forcément cher

Que les hésitants se rassurent, posséder un site n’est pas forcément une charge financière importante.

« Un site web n'est pas à considérer comme un coût, mais plutôt comme un investissement. De plus, dès 30 euros par mois, on peut déjà avoir un site en ligne » ajoute Vincent Thibaut dont l'agence joue la transparence avec des prix forfaitaires mensuels pour une création abordable et personnalisée.

En outre, lorsqu’il est accompagné d’une stratégie de marketing numérique, un site est un investissement qui peut rapidement générer du chiffre d’affaires.

