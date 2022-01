Le bitcoin, un nouvel eldorado pour les jeunes

Les 15-30 ans investissent de plus en plus dans les cryptomonnaies. Selon un sondage du Pew Research Center, 16% des Américains sont conquis.

33% des Américains de 18-29 ans, hommes et femmes confondus, déclarent avoir déjà acheté, échangé ou utilisé une cryptomonnaie, contre 21% des 30-49 ans, et 8% des 50-64 ans. Ces chiffres se retrouvent sensiblement dans les mêmes proportions en Europe, bien que l’adoption globale soit plus basse

Quelle que soit la tranche d'âge, ce sont les hommes qui sont le plus enclin à adopter les cryptomonnaies (deux fois plus que les femmes en moyenne). A l’identique, selon un sondage Ifop, 32% des jeunes français âgés de 18 à 24 ans ont déjà réalisé des investissements ou souhaiteraient investir dans des cryptomonnaies. La moyenne nationale sur l’ensemble des Français se situe plutôt autour des 17%.

Un engouement qui ne dépend pas des revenus

Mais qu’est-ce qui incite les jeunes adultes à se lancer dans ce domaine ? Sans surprise, ce sont essentiellement les gains financiers potentiels et la facilité d’accès à ce genre de produit. Mais aussi le fait que le rendement des placements sûrs est complètement assommé par des taux très bas, voire même négatifs. Ce qui est également intéressant à constater c’est que le niveau de revenu des investisseurs n'est pas un critère significatif dans la ventilation des résultats. L’engouement traverse toutes les classes sociales.

bit4you est la première plateforme belge d'échange de cryptoactifs. Elle offre à tous un moyen simple et sécurisé d'acheter, de vendre, de stocker, d'échanger, d'envoyer et de recevoir des bitcoins ainsi qu'une vingtaine d'autres cryptomonnaies. Comme nouvel utilisateur, vous pouvez débuter avec des transactions simples. Tout est expliqué clairement, étape par étape.

30,00 euros vous sont offerts par bit4you au moment de votre premier achat, et se rajoutent à votre mise de départ (min 50€).

Pour découvrir bit4you, commencez à échanger des cryptos actifs avec 0% de frais. Utilisez un portefeuille démo pour tester différentes stratégies de trading sans prendre de risque. Pour toutes questions complémentaires ou pour une prise de contact, rendez-vous sur : https://www.bit4you.io/fr/

Note de la rédaction : La cryptomonnaie est soumise à une volatilité extrêmement élevée. Elle n'est pas régulée, ce qui en fait un investissement risqué. Investir de l'argent coûte aussi de l'argent. Les gains éventuels réalisés en cryptomonnaies sont à déclarer.

Contenu publicitaire n’engageant pas la rédaction