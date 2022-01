Primitivo di Manduria DOC, «VIGNA FEDERICO II», LA TORRE

Cette cuvée rend hommage au bienfaiteur de cette région du Sud, FEDERICO II qui régna sur le Saint-Empire de 1215 à 1250. Il fut roi des Romains, roi de Sicile, roi de Provence-Bourgogne et roi de Jérusalem. Il parlait au moins six langues : le latin, le grec, le sicilien, l’arabe, le normand et l’allemand. Il accueillait des savants du monde entier à sa cour, portait un grand intérêt aux mathématiques et aux beaux-arts et à la chasse au faucon dont il écrit le premier manifeste sur l’art de savoir chasser avec ce rapace. Ce livre est resté la seule et unique référence en la matière ! FEDERICO II se livrait volontiers à des expériences scientifiques et édifiait des châteaux dont il traçait parfois les plans comme pour les célèbres tours fortifiées qui s’érigent sur les côtes du Sud. En raison de ses bonnes relations avec le monde musulman, il mena à bien la sixième croisade, la seule croisade pacifique et fut le second à reconquérir les lieux saints de la chrétienté, après Godefroy de Bouillon. Il devint une légende. De ses contemporains, il reçut les surnoms de Stupor mundi (la « Stupeur du monde »). Le grand Œnologue Angelo Maci, aux manettes de LA TORRE DEGLI UCCELLI, a voulu réaliser cette magnifique cuvée doublement médaillée Or en sa mémoire !

Les vins de LA TORRE DEGLI UCCELI sont cultivés dans le souci constant de respecter au mieux tant l’environnement que les caractéristiques spécifiques des cépage autochtones utilisés comme le Primitivo, le Negroamaro et le Susumaniello.

Note de dégustation du PRIMITIVO DI MANDURIA « VIGNA FEDERICO II » :

Cépages : 100 % Primtivo di Manduria

Zone de production : PUGLIA DOP Manduria

Vinification : Vin issu des meilleurs raisins sélectionnés par parcelles sur la zone d'appellation Primitivo di Manduria. 70 % des raisins seront récoltés à la main et le matin dans les premières semaines de Septembre ; les grains, après un doux égrappage, subissent une macération d'environ 14 jours. Pendant cette période, le vin termine sa fermentation alcoolique à une température ne dépassant pas 20 ° C, une fois le premier vin terminé, il sera stocké en cuve inox thermorégulée. Plusieurs semaines plus tard, les 30 % des raisin restant dans le vignoble seront cueillis à l'aube pioyur garder la fraîcheur de la nuit dans les baies pour élaborer la deuxième vinification. Les deux vins seront ensuite assemblés pour être mis dans des fûts de chênes français et y terminer la fermentation malolactique. Le vin fera un élevage supplémentaire de six à huit mois en barriques sélectionnées et, après soutirage, reposera plusieurs mois en bouteille avant d'être proposé aux sommeliers.

Notes de dégustation : Robe profonde de couleur rouge pourpre avec des reflets violets intenses, fruités et velouté avec de belles notes de fruits noirs, d'épices et de chocolat. La bouche est équilibrée, ronde et élégante. Une très belle structure avec une forte persistance gustative et olfactive.

Mariage : Idéal avec des orecchiette sauce tomatée et relevée, les viandes grillées, le gibier aux pleurotes. Agréable aussi en accompagnement de fromages de pâtes dures affinés tel le Parmesan. Température de service : 16-18 ° C

