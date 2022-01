Vous adorez cuisiner au gaz ? Vous aimerez tout autant vous chauffer !

Peut-être avez-vous découvert récemment la cuisine au gaz et sa foultitude d’avantages. Dans ce cas, cela signifie que votre habitation est raccordée et qu’il vous est donc possible de passer au chauffage au gaz. Une bonne nouvelle, à plus forte raison que vous payerez en moyenne 39% de moins par kilowattheure consommé.

Peut-être avez-vous découvert récemment la cuisine au gaz et sa foultitude d’avantages. Dans ce cas, cela signifie que votre habitation est raccordée et qu’il vous est donc possible de passer au chauffage au gaz. Une bonne nouvelle, à plus forte raison que vous payerez en moyenne 39% de moins par kilowattheure consommé.

Ceux qui ont découvert la cuisine au gaz ne jurent plus que par ce mode de cuisson. Et pour cause, cuisiner au gaz naturel permet de maîtriser parfaitement la cuisson, comme dans les plus grands restaurants. En effet, cette énergie, qui est privilégiée par les chefs renommés, permet de contrôler le niveau de chaleur rapidement et facilement en allumant ou en baissant la flamme. Il s'agit aussi de l'énergie la moins chère comparée à l'électrique ou aux taques vitrocéramiques. Ce que les ménages ignorent parfois, c'est que ce même gaz est tout aussi pratique et bon marché lorsqu'il s'agit de se chauffer. En effet, une chaudière à condensation au gaz coûte entre 1.500 et 3.900 € à l'achat et permet de réaliser directement jusqu'à 30% d'économies. Tout cela en bénéficiant en plus de la prime ORES d'un montant de 400 €.

Pourquoi passer au gaz naturel pour se chauffer ?

Pour la récupération de la chaleur. Par rapport aux autres modes de chauffage, le gaz naturel permet de récupérer 11% de plus. Un avantage pour la planète comme pour votre portefeuille !

Parce que l'amortissement est rapide. Le coût de votre chaudière sera totalement amorti en cinq à dix ans selon le prix de base de l'appareil.

Parce que les économies sont immédiates. Dès l'installation de la chaudière au gaz, vous commencez à économiser. En effet, on constate une baisse de 30% du prix sur la première facture.

Pour le respect de l'environnement. Le gaz naturel est une énergie primaire pratiquement utilisable telle quelle. L'extraction, la purification et le transport nécessitent très peu d'énergie. Son rendement est donc de plus de 90 %. Aucune autre énergie ne peut rivaliser avec de tels résultats.

Parce qu'il s'agit d'une énergie propre. Le gaz naturel est l'énergie fossile la moins polluante : il n'exige aucun processus de transformation impliquant des émissions polluantes, son transport est souterrain, sans trafic lourd, ni bruit ni gaz d'échappement. De plus, il est non toxique pour les hommes, les animaux, les sols et les eaux tandis que sa combustion est peu polluante et ses émissions de CO2 faibles. Enfin, il n'émet pas de poussière, de suie, de métaux lourds ni de déchets.

Parce que le gaz est peu encombrant. Les appareils au gaz naturel sont compacts, il n'y a pas de frais de stockage à prévoir, ni de citerne à installer.

Parce qu'on peut l'utiliser avec une pompe à chaleur. Bien que plus connue en version électrique, une pompe à chaleur peut aussi fonctionner au gaz naturel, ce qui permet encore un meilleur rendement grâce une double récupération de chaleur. Il s'agit là d'une solution idéale pour remplacer une chaudière classique : en effet, les pompes à chaleur électriques ne produisent pas toujours une eau de chauffage suffisamment chaude pour remplacer efficacement une chaudière classique...

Parce que le gaz peut aussi réfrigérer. Le gaz peut, en effet, aussi être utilisé dans le cadre d'un système de climatisation. Concrètement, la chaleur est alors prélevée à l'intérieur du logement, récupérée par un fluide frigorigène et rejetée à l'extérieur. Ceci permet de produire de l'air réfrigéré. A noter que la chaleur ainsi prélevée peut également servir à produire de l'eau chaude sanitaire. Et comme le système est réversible, la climatisation au gaz peut aussi générer de la chaleur.

Le saviez-vous ?