La qualité au service de la durabilité : le luxe version de Bijenkorf

De la qualité, et de nom

Pour asseoir sa réputation et conforter les clients dans le choix de leur magasin, quoi de plus logique que de présenter des marques de renom, réputées à l'échelle internationale ? La maison de Bijenkorf a construit son image en mettant un point d'honneur à valoriser avant tout la qualité de ses produits. C'est pourquoi parmi les créateurs représentés, Ralph Lauren apparaît comme une marque incontournable : les vêtements pour femme et pour homme, ainsi que les accessoires de cette marque, illustrent bien la démarche du magasin et sa volonté de fournir à ses clients des articles modernes mais de fabrication irréprochable. Matières nobles, coupes élégantes et soignées, finitions rigoureuses, confort optimal, les grandes marques peuvent se targuer de ne pas se laisser dépasser par la mode des vêtements vite portés, vite périmés. Exit la «mode jetable», vive la slow fashion, respectueuse de la planète et des hommes grâce à des matériaux durables.

Assumer la responsabilité envers la planète et les générations futures

C'est en effet un autre engagement, lié à la qualité des produits, que prend la maison de Bijenkorf : le développement durable. Le luxe n'est pas un produit jetable. Autrefois, les armoires et commodes du citoyen lambda contenaient le nécessaire pour se vêtir en fonction des saisons, mais ne débordaient pas d'habits en double-emploi ou superflus. Les dernières décennies ont vu exploser une tendance des consommateurs à acheter des produits peu chers, mais peu solides, et qui ne résistent pas aux lavages ni aux tendances versatiles de la mode... De Bijenkorf a voulu, au contraire de ce courant, suivre le mouvement beaucoup plus raisonnable et écoresponsable qui consiste à parier sur la qualité d'un produit qui dure dans le temps. Le résultat, c'est par exemple le choix de vendre une veste en cuir, certes plus onéreuse que des vestes en similicuir, mais qui ne devront pas être remplacées au bout de quelques mois d'utilisation. Nombreux sont les consommateurs, à travers le monde, qui ont désormais pris conscience de cette réalité et se sont orientés vers une démarche différente, pour éviter le gaspillage inutile des matières premières, entre autres, et renoncer aux achats compulsifs. Les pays scandinaves, précurseurs des tendances minimalistes et souvent en avance sur les actions en faveur de l'environnement, misent ainsi sur l'entretien et la réparation de leurs acquisitions pour les garder longtemps, au détriment d'une consommation rapide et probablement injustifiée. Alors, quid de vos résolutions ? Pourquoi ne pas investir dans de belles et intemporelles bottes pour femme, et les faire ressemeler une fois par an, plutôt que de racheter chaque année des bottes que vous ne pourrez pas conserver bien longtemps ?

©Pexels





Le luxe, c'est être unique en son genre

Pour suivre les tendances de la mode et s'engager dans le développement durable, il y a des solutions, pas de panique... L'achat de quelques vêtements d'excellente qualité ne vous bridera pas dans un style en particulier si vous souhaitez être libre de vos mouvements et adapter vos tenues en fonction de votre humeur, du contexte, de la saison. L'astuce, c'est d'opter pour des habits qui vous serviront de base pour ensuite décliner votre style en accessoirisant et en variant votre coiffure ou votre maquillage. Les fameuses « pièces basiques » dont on entend parler si souvent sont des pièces intemporelles qu'on peut assortir facilement à d'autres éléments pour changer du tout au tout de style. La robe portefeuille est un excellent exemple de basique de qualité à acquérir pour pouvoir en exploiter les atouts et se faire caméléon : portée avec une paire de bottines à boucles et un perfecto, elle vous donnera l'allure d'une rock star, mais quand vous l'associerez à des escarpins à talons hauts et un sac à main griffé, vous deviendrez la femme fatale qu'on ne voit qu'au cinéma ! En misant sur l'adaptabilité de quelques vêtements bien sélectionnés, vous vous offrez la possibilité d'être vous-même, originale en toutes circonstances.

Luxe, durabilité, qualité, ces valeurs fondamentales sont au cœur de la démarche du Bijenkorf et prouvent que la maison a su composer avec les desiderata des consommateurs tout en maintenant une ligne directrice forte en direction de l'environnement et de l'humain. Des valeurs inspirantes et particulièrement honorables, à prendre pour modèles à tous points de vue et dans tous les domaines...