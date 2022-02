Une application pour assurer au patient comme à ses proches le suivi du diabète

La santé est aussi digitale

La prise en charge du diabète et les progrès technologiques ont beaucoup évolué ces dernières années. Nouveaux traitements, autocontrôle plus aisé, pompes plus perfectionnées, les avancées sont majeures. Comme de nombreux autres secteurs, celui de la santé n'échappe pas non plus à la transformation digitale. L'essor des technologies numériques bouleverse positivement la prise en charge des maladies chroniques renforçant ainsi le rôle des patients dans leur prise en charge. Des études récentes démontrent ainsi que plus de 60% des patients souffrant de diabète souhaitent aujourd’hui recourir à des outils virtuels dédiés au diabète afin de les aider à mieux gérer leur maladie. Les applications mobiles en font partie.

Un taux de glucose sans piqûre

Le système d'autosurveillance du glucose FreeStyle Libre est un dispositif de mesure en continu des taux de glucose dans le liquide interstitiel. Ce système est indiqué chez les personnes de plus de 4 ans, atteintes de diabète. FreeStyle Libre se compose d'un petit capteur posé à l'arrière du bras pendant 14 jours, et d'un lecteur qui permet de scanner le capteur et de collecter les données.

Comment cela marche ?

Contrairement à une glycémie classique qui vous fournit des informations sur votre taux de glucose dans le sang, FreeStyle Libre mesure le taux de glucose dans le liquide interstitiel. Il s’agit du liquide qui se trouve entre les cellules sous la peau. Le taux de glucose dans le liquide interstitiel reflète le taux de glucose dans le sang, mais avec un petit décalage dans certaines situations, notamment lorsqu’il y a une fluctuation rapide (en baisse ou en hausse) du taux de glucose. Ce décalage dans le temps est lié principalement au temps de transfert du glucose entre le sang et le liquide interstitiel

En pratique

FreeStyle Libre utilise la technologie Flash, c'est un moyen de mesurer et collecter les données de glucose grâce à un scan du capteur avec l’app. FreeStyle Libre vous fournit trois informations : votre taux de glucose actuel, une flèche de tendance de vos taux de glucose et l'historique des huit dernières heures. Pratiquement, pour avoir ces données, rien de plus simple. Il suffit d’allumer d’ouvrir l’app et de scanner le capteur. Le scan peut même se faire à travers les vêtements.

Le scan ne requiert pas l’utilisation de tigettes. La calibration du système FreeStyle Libre est faite directement en usine. Des piqûres au doigt sont nécessaires si les mesures et alarmes de glucose ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes.

Depuis ce 1er février, tout utilisateur peut également rejoindre la communauté FreeStyle Libre sur Facebook en cliquant ICI . Echanges d'expériences, conseils et astuces faciliteront le quotidien des diabétiques.

Plus d'infos sur : https://myFreeStyle.be/fr/

Pour découvrir le produit en vidéo : https://myFreeStyle.be/fr/produit/FreeStyle-Libre-2/

Les avantages du système FreeStyle Libre

Pratique : un petit capteur mesure automatiquement les taux de glucose dans le liquide interstitiel et les enregistre en permanence, nuit et jour ;

Discret : il offre un moyen facile de contrôler son taux de glucose grâce à un scan rapide ;

Simple : il est conçu de façon à être étanche. Vous pouvez le garder quand vous vous baignez, prenez une douche, nagez ou pratiquez du sport ;

Intuitif : à chaque scan, s'affichent instantanément votre taux de glucose, les données de glucose des huit dernières heures et une flèche indiquant le sens et l'intensité de l'évolution de votre taux de glucose.

Le plateforme LibreView

Rendez-vous sur www.LibreView.com , où vous pourrez :