Une pergola permet de profiter jusqu’à 6 mois par an de sa terrasse

Dans les jardins et sur les terrasses, les pergolas ont la cote. Il faut dire que si le Belge aime profiter de ses espaces extérieurs, la météo ne l’y aide pas toujours. L’installation d’une pergola est donc un véritable plus que nos compatriotes sont prêts à s’offrir.

Michel Bourdouxhe, directeur de la société AMB Pergolas qui installe des pergolas sur mesure observe : « En 5 ans, nous avons installé 6 fois plus de pergolas qu'avant. La tendance est encore plus forte ces deux dernières années en raison du Covid qui a forcé les gens à rester chez eux ».

©AMB





Sous la pergola, quel que soit le temps

Une pergola permet de profiter de l’extérieur de sa maison bien plus souvent. Comme elle procure de l’ombre en été et abrite du vent et de la pluie durant la mi-saison, elle permet de passer beaucoup plus de temps en terrasse. Que ce soit pour un repas en famille ou pour une soirée entre amis.

Une bonne pergola sera aménagée en fonction de sa situation. Avec éventuellement des protections solaires et des parois latérales pour protéger des excès de soleil, de pluie ou de vent.

« Il y a plusieurs types d'installations et de matériaux qui transforment la pergola en espace à vivre à part entière », souligne Michel Bourdouxhe.

©AMB





La pergola bioclimatique a le vent en poupe

Généralement constituée d’un toit en lames orientables selon l’intensité du vent, de l’ensoleillement et des précipitations, la pergola bioclimatique permet de profiter de l’extérieur à tout moment.

Les lames orientables procurent de l’ombre tout en laissant circuler l’air lorsqu’il fait chaud, mais retiennent aussi l’humidité du soir ou la pluie. On peut également y ajouter des stores motorisés pour créer des parois qui protègent du soleil, du vent ou de la pluie battante.

« Les structures en aluminium ont la cote. Solides, elles ne nécessitent pas d'entretien, peuvent être aisément motorisées et accueillir un éclairage » ajoute Michel Bourdouxhe.

©AMB





À chacun sa pergola

AMB Pergolas construit des projets sur mesure : structures variées, équipements modulables et pratiques… Chaque pergola est une réalisation adaptée selon l’architecture du bâtiment qui l’accueille. Les pergolas AMB jouissent d’une garantie de 10 ans, et les motorisations sont quant à elles garanties 5 ans.

Selon notre homme, il faut prévoir un budget à partir de 8000 euros pour une pergola classique jusqu’à 50 000 euros pour les projets les plus ambitieux.

L’idéal est de prendre rendez-vous dans un des showrooms AMB Pergolas, situés à Huy et à Incourt, afin de découvrir les solutions proposées.

« Et comme les demandes affluent à la belle saison, mieux vaut commander sa pergola sans tarder si l'on veut en profiter dès le printemps, car il faut prévoir un délai de 8 à 14 semaines de fabrication », conseille Michel Bourdouxhe.

Une visite chez AMB Pergolas est une première étape immanquable pour un projet de pergola réussi.