5 astuces pour payer moins cher votre assurance auto

Seraphin, courtier digital en assurance vous donne 5 astuces pour faire baisser votre prime annuelle d'assurance auto.

1. Rassemblez vos contrats d’assurances chez le même assureur

Le premier conseil pour bénéficier de réductions sur votre assurance auto est de la rassembler dans la même compagnie que votre habitation et RC familiale. Les assureurs récompensent la fidélité de leurs clients en leur donnant droit à des avantages lorsqu'ils ont plusieurs contrats chez eux.

Vous n'êtes pas certain que votre assureur actuel ait les meilleures offres pour votre auto ? Seraphin, le courtier 100% digital propose de passer en revue l'ensemble de vos contrats d'assurances et de vous aider à tous les rassembler au sein de la compagnie qui a l'offre la plus intéressante pour votre voiture mais aussi pour votre habitation et votre famille. Les experts Seraphin comparent vos garanties actuelles afin de conserver le même niveau de protection à un prix plus avantageux.

2. Les systèmes d’aide à la conduite vous donnent droit à des réductions

Si votre voiture a moins de 5 ans, il est plus que probable qu'elle soit dotée de plusieurs systèmes d'aide à la conduite. Il s'agit par exemple de l'assistance au parking, des alertes anti-collision de piétons et cyclistes, du correcteur de trajectoire ou du freinage automatique d'urgence. Toutes ces nouvelles technologies diminuent les risques d'accidents et vous permettent donc de bénéficier de réductions allant de 5 à 15% sur la RC et l'Omnium en fonction des assureurs. N'oubliez pas de mentionner les systèmes d'aide dont est munie votre voiture lorsque vous faites une simulation d'assurance afin de bénéficier de la réduction.

3. Les réductions accordées aux voitures hybrides et électriques

Les véhicules peu polluants peuvent bénéficier de réductions dans certaines compagnies. Ce n'est pas parce qu'ils ont moins de risques d'accident mais plus pour des raisons de politique RSE des compagnies qui souhaitent récompenser les propriétaires de véhicules moins polluants. Chez Axa, par exemple, vous avez 20% de réduction sur la RC si votre véhicule est 100% électrique et 10% pour un véhicule hybride avec une émission inférieure à 95 g CO2/km.

Bon à savoir : En achetant un véhicule peu polluant, vous économisez non seulement sur l'assurance mais aussi sur la taxe de mise en circulation. En Wallonie et à Bruxelles, la taxe de mise en circulation forfaitaire s'élève à 61,5€ pour tous les véhicules électriques. En comparaison, un véhicule essence ou diesel devra payer 495€ (pour une puissance entre 86 kw et 100 kw) et 1239€ (pour une puissance entre 111 et 120 kw).

4. Accumuler les années d’expérience de conduite en tant que jeune conducteur

Les assurances pour les jeunes conducteurs sont très onéreuses car le risque d'accident est plus élevé. Le prix diminue au fur et à mesure des années d'expérience de conduite sans sinistre. C'est pourquoi il est indispensable d'être repris sur un contrat d'assurance dès que vous obtenez votre permis même si vous roulez très occasionnellement. En étant repris sur le contrat des ses parents en tant que conducteur occasionnel, un jeune pourra bénéficier des attestations de sinistre du contrat lorsqu'il souhaitera souscrire sa propre assurance. Cela augmentera la prime de ses parents de 10% mais lui permettra d'économiser plus de 300 € plus tard s'il a 5 ans d'attestation sans sinistre.

Si un jeune conduit de manière régulière pour se rendre en cours ou au travail, il devra alors être repris en tant que conducteur principal. La prime est alors très élevée mais diminue avec les années sans accident. Là encore, il est avantageux d'assurer le jeune dans la compagnie d'assurance auto, habitation et familiale de ses parents.

5. Le Salon de l’Auto, moment idéal pour changer d’assurance

La salon de l'auto est clôturé depuis 2 semaines mais les compagnies d'assurance offrent toujours des réductions jusqu'en juin 2022. En fonction des compagnies vous pouvez bénéficier d'une ristourne de bienvenue sur la première année ou de réductions valables pendant toute la durée du contrat ce qui est très avantageux.

Vous voulez changer d’assurance ? Attention à la règle des 3 mois

Vous avez trouvé une super offre grâce à un comparateur d'assurances et voulez changer de compagnie ? Attention, vous ne pouvez pas changer votre assurance du jour au lendemain. La règle en assurance est que la résiliation du contrat doit s'effectuer au minimum 3 mois avant la date d'échéance (date d'anniversaire du contrat). Cela peut paraître complexe, mais il n'en est rien, votre courtier Seraphin se charge de tout. Après votre accord pour mettre en place un nouveau contrat, il vous fera signer une lettre de renonciation à votre contrat actuel. À la date d'échéance, vous changerez de compagnie et commencerez à bénéficier du tarif plus avantageux.

Même si l’échéance de votre contrat est dans longtemps, vous bénéficiez des réductions si vous avez souscrit pendant les délais de la promotion.

