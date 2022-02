Les jeunes investisseurs : Un segment « crypto enthousiaste »

Le marché des échanges de cryptoactifs était plutôt jusqu’ici réservé à des initiés. Mais les statistiques parlent d’elles-mêmes, le segment de la « crypto » attire un public de plus en plus jeune. Les jeunes crypto-investisseurs voient dès à présent les actifs numériques comme l’investissement du futur. La monnaie virtuelle devient aussi leur moyen de paiement. L’éclosion des metavers et NFT va encore accélérer cette adoption.

Le paiement numérique est déjà privilégié

En 2021, le baromètre ING a montré que les jeunes investisseurs masculins se disent plus enclins à miser sur le bitcoin. 20% des moins de 45 ans ont déjà misé sur la devise virtuelle. 20% d'entre eux ont déclaré avoir investi dans le bitcoin. Le pourcentage s'élève même à 35% pour les personnes de moins de 35 ans. Et chez les moins de 35 ans, 46% souhaitent réaliser des placements dans des devises virtuelles. Enfin, 27% des investisseurs interrogés estiment que les cryptomonnaies constituent l'avenir du commerce en ligne. Cette solution de paiement numérique est privilégiée.

Si vous voulez acheter et détenir du bitcoin, il vous faut passer par une plateforme d'échange. bit4you est la première plateforme belge d'échange de cryptoactifs. Elle propose une solution européenne, simple et sécurisée qui permet d'acheter et de vendre des bitcoins, ainsi qu'une vingtaine d'autres cryptomonnaies. Vous pouvez débuter avec une version démo pour ne prendre aucun risque et ainsi découvrir ce nouveau monde de la crypto.

30,00 euros vous sont offerts par bit4you au moment de votre premier achat, et se rajoutent à votre mise de départ (min 50€).

Pour découvrir bit4you, commencez à échanger des cryptos actifs avec 0% de frais. Utilisez un portefeuille démo pour tester différentes stratégies de trading sans prendre de risque. Pour toutes questions complémentaires ou pour une prise de contact, rendez-vous sur : https://www.bit4you.io/fr/

Note de la rédaction : La cryptomonnaie est soumise à une volatilité extrêmement élevée. Elle n'est pas régulée, ce qui en fait un investissement risqué. Investir de l'argent coûte aussi de l'argent. Les gains éventuels réalisés en cryptomonnaies sont à déclarer.

Contenu publicitaire n’engageant pas la rédaction