Whitestone Group – Rachat d’actions

Conformément à l’article 8:4 de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations et à la circulaire FSMA_2019_26

Dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2021, Whitestone Group a effectué le rachat de 23.795 actions propres en dehors du marché dans une transaction de gré à gré au prix de 10.54 €/action le 11 février 2022 à 12 heures 15.

Le nombre total d’actions propres détenues par Whitestone Group est de 47.384 (soit 2.1% des actions en circulation) au 14 février 2022. Le nombre d’actions ordinaires s’élève à 2.278.375.

A propos de Whitestone Group

Après une dizaine d'années passées au sein de la Compagnie Nationale à Portefeuille, Frédéric Pouchain et Sandro Ardizzone ont créé Whitestone Partners en 2012. L'appellation « Whitestone » est d'ailleurs inspirée de l'adresse du quartier général de la famille Frère, à savoir « rue de la Blanche Borne » mais aussi d'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, « Blackstone ». A la genèse, Whitestone était impliqué dans la gestion d'actifs cotés (actions et obligations). Au fil des opportunités et des rencontres, Whitestone a étendu ses activités au secteur du private equity, en prenant des participations dans des PMEs non cotées situées pour l'instant en Belgique et Grand-Duché du Luxembourg. Son objectif est de créer de la valeur sur le long terme en y jouant le rôle d'actionnaire professionnel avec une implication au niveau de la gouvernance, la stratégie et le financement. Le groupe est actuellement actif dans quatre secteurs : les services financiers (négoce d'or, de matériaux précieux et de devises ainsi que la gestion d'actifs), les matériaux composites, le data solution & management, et le foodtech.

