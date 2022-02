Multiburo : coworking et bureaux flexibles sur mesure pour chaque société

La crise sanitaire que nous vivons depuis bientôt deux ans a fait évoluer les besoins des entrepreneurs, PME, start-up et grandes entreprises. Expert de l’immobilier de bureau flexible et du coworking depuis 35 ans, Multiburo développe des solutions de travail modulables qui s’adaptent aux besoins de toutes les entreprises. Explications avec Siska Lannoo, Directrice Région Belgique.

Depuis bientôt deux ans, le télétravail a pris une grande place dans notre vie de tous les jours. Désormais, nombre de dirigeants, managers, salariés et indépendants le pratiquent plusieurs jours par semaine, dans le cadre d'un mix bureau/télétravail. A l'écoute des nouvelles tendances en matière de travail, Multiburo répond plus que jamais aux réalités et besoins des entrepreneur.se.s, PME, start-up et grandes entreprises en quête de souplesse et d'agilité immobilière. « Nos formules Smart Working permettent à toutes les entreprises, quel que soit leur profil, de disposer d'un bureau privatif ou multi-postes quand elles en ont besoin, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours par mois », explique Siska Lannoo, Directrice Région Belgique. « Nos formules sont conçues pour permettre aux utilisateurs de combiner aisément télétravail et présence au bureau, le tout dans un cadre professionnel qui permet de bien séparer vie privée et vie professionnelle », ajoute-t-elle.

Espace de coworking Multiburo Bruxelles Avenue Louise ©Multiburo





Des espaces hyper accessibles pour travailler où l’on veut, quand on en a besoin

Installés à Anvers, Wavre et Bruxelles, les espaces de travail Multiburo en Belgique mettent à disposition de leurs clients toute une gamme de solutions de travail : des bureaux privatifs modulables, des spots de coworking, des salles de réunion ou encore la possibilité d'y domicilier son entreprise, que ce soit pour une création de société ou pour une nouvelle antenne commerciale. Multiburo, c'est également un réseau de 23 adresses en France, en Belgique et en Suisse.

A l'heure où la pandémie nous pousse à revoir nos habitudes de vie et de travail, la PME Multiburo a fait de la flexibilité son maître-mot. « Nos adresses sont hyper accessibles, en transports en commun comme en voiture. Nos espaces sont idéalement situés au cœur des grandes villes, des gares et des quartiers d'affaires. », poursuit notre interlocutrice. Vous êtes en déplacement à Paris, Anvers, Lille, Lyon ? Vous avez 3h à meubler avant de reprendre votre train ? Pas de problème, il y aura toujours une place qui vous attend dans les espaces de coworking Multiburo au sein des grandes gares TGV. Une solution Plug & Work idéale pour travailler au calme et optimiser votre temps.

Bureau privatif à Multiburo Bruxelles Gare Centrale ©Multiburo





Des espaces de travail qui s’adaptent à tous les besoins

Chaque adresse Multiburo propose des espaces de bureaux, coworking et réunion ainsi que des lieux de vie, de convivialité, de création et d’échanges. De quoi permettre à chaque utilisateur de changer d’ambiance quand il le souhaite et répondre à tous ses besoins au cours d’une journée de travail : bulles privatives pour passer un appel ou faire une réunion, espaces partagés pour collaborer avec ses collègues, bureau privatif 100% personnalisable et sécurisé pour se concentrer sur ses tâches quotidiennes…

Vos bureaux sont opérationnels en 24h, entièrement aménagés et équipés, avec une excellente connexion Wifi. Vous n’avez plus qu’à vous installer le temps que vous voulez. Pas d’engagement long terme, vous décidez d’opter pour une utilisation à la carte, en abonnement sans engagement ou pour la durée de votre choix. Et vous pouvez revoir vos espaces et le nombre de postes de travail à la hausse comme à la baisse, selon l’évolution de votre activité.

©Multiburo





Un service sur mesure pour des journées de travail sans contraintes

Par ailleurs, une équipe Multiburo dédiée est sur place au quotidien faciliter le quotidien professionnel des clients résidents. « Nos clients apprécient beaucoup le fait – d'autant plus en période de pandémie ! - que notre équipe soit physiquement présente en permanence, que ce soit pour résoudre un problème technique, envoyer une facture à un client ou juste se dire bonjour et boire un café ensemble. Nous nous efforçons toujours de trouver des solutions en direct live et, chez nous, le virtuel n'a volontairement pas pris le pas sur le contact humain. »

Autant d'ingrédients qui faciliteront le développement de votre business puisque sur place l'équipe de Multiburo s'occupe de tout : services et supports IT, mise à disposition de boissons, accueil des visiteurs, assistance administrative (envoi/réception de courriers-colis), gestion des appels entrants et messages… « L'idée est que dès que les travailleurs arrivent chez nous, ils n'aient qu'à ouvrir leur PC et à ne pas devoir se soucier si leur bureau a été nettoyé, si le réseau Wifi est fonctionnel... Si un de nos clients veut par exemple organiser un lunch sur place ou en dehors de nos locaux dans le cadre d'un meeting, nous pouvons tout à fait nous en charger. » La qualité de service et la disponibilité des équipes font partie intégrante de l'ADN de Multiburo.