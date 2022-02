Tournez votre entreprise vers l'avenir ! Digitalize accompagne votre transformation numérique

S'il y a bien une chose à retenir de l'année 2021, c'est la percée fulgurante des outils numériques dans le monde professionnel, notamment pour cause de télétravail lié à la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte de digitalisation accélérée, 87% des gérants de petites et moyennes entreprises européennes admettent rencontrer des difficultés à s'adapter au monde digital. Etes-vous l'un d'entre eux ? Si la réponse est positive, Digitalize Namur est un nouveau salon à ne pas manquer pour faire avancer votre entreprise dans sa transformation numérique, que vous soyez au début du processus ou déjà convaincu(e) des bénéfices de la digitalisation.

À qui s’adresse le salon ?

Avec une centaine d'exposants présents sur le site de Namur Expo, Digitalize s'adresse aux PME, aux indépendants et aux professions libérales qui souhaitent démarrer ou accélérer leur processus de transformation numérique. Gagnez en efficacité ! Découvrez toutes les solutions numériques disponibles sur un même site. Vous pourrez également vous laisser inspirer par 30 conférenciers experts en gestion d'entreprise et répartis dans trois salles de conférence. Triés sur le volet, ils partageront avec vous leur know-how pour tirer profit des produits et des solutions numériques. Parmi les orateurs déjà confirmés, vous pourrez rencontrer Thierry Geerts (Google), Fabien Pinckaers (Odoo), Emna Everard (Kazidomi), Nathalie Lambrechts (Myskillcamp), UNamur et Cefora. Cliquez ici pour voir le programme

©Digitalize





Des parcours thématiques

Vous voulez augmenter vos ventes ? Vous êtes à la recherche d'un système de gestion des paiements qui vous déchargera du suivi des paiements entrants ? Vous souhaitez améliorer vos interactions avec vos clients ? Vous cherchez des outils capables d'augmenter votre productivité ? Vous voulez stocker et protéger vos données ? Vous trouverez forcément votre bonheur au salon Digitalize. Pour optimiser votre visite, les organisateurs ont prévu cinq parcours thématiques et interactifs qui vous permettront d'obtenir plus rapidement des réponses à vos questions ciblées. Les thèmes se ventilent comme suit : Vente et marketing ; RH et télétravail ; Finances et comptabilité ; Opérations et productivité ; IT et cybersécurité.

Pour cette première édition, Digitalize vous propose une opportunité exceptionnelle afin de vous soutenir face aux défis d’aujourd’hui. La visite du village d’exposants, comme la participation aux conférences, est entièrement gratuite.

Réservez votre entrée au salon dès maintenant en cliquant ici . Vous ressortirez de ce salon la tête pleine d'idées concrètes et de conseils pratiques pour professionnaliser votre entreprise et booster sa rentabilité.

Plus d'infos

Vous désirez en savoir plus sur le salon Digitalize Namur ? cliquez ici . Pour être informé(e) en exclusivité des nouvelles conférences et autres actualités liées au salon, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter ici .

Mesures de sécurité sanitaires