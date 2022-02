Les cryptomonnaies ont la cote chez les jeunes

Les finances n’ont jamais été aussi accessibles. Aujourd’hui, avec l’aide d’un smartphone, on peut investir dans toutes formes de valeurs numériques. Les cryptomonnaies en font partie. Derrière les courbes, les graphiques et les chiffres, le marché des « cryptos » est en réalité plutôt simple à appréhender pour les générations qui sont nées avec le numérique. C’est un pari gagnant en particulier pour la génération Z.

Un nouveau rapport à l’argent

Contrairement aux aînés, l’argent numérique prend la place de la monnaie matérielle, qui peut être sentie et touchée. Les paiements rapides, efficaces et autonomes sont un des facteurs majeurs qui poussent les jeunes à investir. Dans ce contexte, les cryptos font déjà partie du quotidien des jeunes technophiles. La tendance n’est pas éphémère, mais de fond.

Si vous voulez acheter et détenir du bitcoin, il vous faut passer par une plateforme d'échange. Il vous faut, tout d’abord, approvisionner un portefeuille en achetant des cryptos avec vos euros. Lorsque le virement est reçu, la somme est créditée dans votre portefeuille numérique et les cryptos mises à votre disposition pour effectuer des transactions en fonction de vos objectifs de placement à long, moyen ou court terme. Une fois familiarisés, vous pouvez suivre l’évolution de votre portefeuille en temps réel sur la plateforme et l’application mobile.

bit4you est la première plateforme belge d'échange de cryptoactifs. Elle propose une solution européenne, simple et sécurisée qui permet d'acheter et de vendre des bitcoins, ainsi qu'une vingtaine d'autres cryptomonnaies. Vous ne courrez aucun risque et comme nouvel utilisateur, vous pouvez débuter avec une version démo.

30,00 euros vous sont offerts par bit4you au moment de votre premier achat , et se rajoutent à votre mise de départ (min 50€).

Pour découvrir bit4you, commencez à échanger des cryptos actifs avec 0% de frais. Utilisez un portefeuille démo pour tester différentes stratégies de trading sans prendre de risque. Pour toutes questions complémentaires ou pour une prise de contact, rendez-vous sur : https://www.bit4you.io/fr/

Note de la rédaction : La cryptomonnaie est soumise à une volatilité extrêmement élevée. Elle n'est pas régulée, ce qui en fait un investissement risqué. Investir de l'argent coûte aussi de l'argent. Les gains éventuels réalisés en cryptomonnaies sont à déclarer.

Contenu publicitaire n’engageant pas la rédaction