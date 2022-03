Pergolas SO! : une nouvelle façon de vivre à l’extérieur vous attend

Cet été, vous avez envie de cocooner, confortablement allongé, en terrasse ou dans votre jardin ? Offrez-vous une pièce de vie supplémentaire à l'extérieur. Quelle que soit l'heure de la journée, vous pourrez vous y détendre dans le calme et le confort, en ce compris en hiver. Cerise sur le gâteau : grâce aux parois décoratives, vous êtes également protégé des regards indiscrets et du vent.

©Pergolas SO!

Vivre en plein air avec le confort de l'intérieur, c'est désormais possible sur mesure. La pergola bioclimatique SO! de la marque Winsol dont le design 100% belge a été primé au Red Dot Design Award 2019, combine une ligne épurée avec de nombreux équipements, tels qu'un éclairage, des haut-parleurs et une commande intelligente en fonction de la position du soleil. Grâce à une motorisation intelligente, les lames basculantes en aluminium sont inclinables pour obtenir la quantité parfaite d'ombre souhaitée. Elles ferment aussi complètement le toit de la pergola, ce qui vous permet de profiter de votre SO! toute l'année par la création d'un microclimat. Et bonne nouvelle ! Vous n'avez pas besoin d'un permis de construire pour installer une pergola si la hauteur ne dépasse pas 3,5 m.

©Pergolas SO!





Des parois décoratives et protectives

Rien de tel que de passer du temps sous sa pergola, mais il arrive que l'on souhaite un peu plus d'intimité ou de protection, afin de ne pas être incommodé par un soleil rasant. Fermez votre pergola et profitez-en autrement. Avec les parois décoratives et coulissantes , telles que des stores latéraux screens anti-vent, des parois en verre pour des vues panoramiques, des rideaux extérieurs ou des parois coulissantes en bois à l'aspect chaleureux, vous pourrez créer l'ambiance qui vous est propre. Winsol propose plus de huit modèles de parois différents.

©Pergolas SO!





Des accessoires complémentaires

Les parois décoratives Winsol se marient aussi parfaitement avec la couverture de terrasse primée Winsol Pergola SO! avec lames en aluminium. En plus des autres gadgets révolutionnaires, tels que les lames qui suivent automatiquement la position du soleil, l'éclairage LED pour ne pas fuir à la nuit tombée, le système audio Bluetooth, le support pour un projecteur ou le chauffage à infrarouge pour plus de chaleur, vous pouvez aussi contrôler les parois décoratives telles que les screens, la paroi à lames Ambiente et la paroi en verre Perspective via l'application smartphone. Quoi de plus révolutionnaire et pratique !

©Pergolas SO!





Une pergola SO! pour chaque style et chaque envie

Nous sommes tous différents. Winsol a donc pensé à tous les styles de vie et d'habitat pour que votre pergola soit en parfaite harmonie avec votre style. Prêt pour une soirée cosy et agréable sous votre Pergola SO! ? Bénéficiez maintenant des promotions et des délais de livraison courts jusqu'au 31 mars 2022 et profitez de votre propre Pergola SO! installée dès le mois d'avril prochain. Consultez les conditions et demandez sans tarder un devis gratuit.

Brunchs au soleil, poolhouse, cinéma ou salle de jeu en plein air, soirées romantiques et espace détente, il y a mille et une façons d'utiliser une pergola SO !. Vous souhaitez des conseils personnalisés ? Cliquez ici pour trouver le show-room le plus proche dans votre région.