Dormir dans un lit à eau : au-delà des idées reçues, le confort absolu

Qui n’a jamais rêvé se glisser dans un lit douillet climatisé ? Un lit qui procure un sommeil réparateur et soulage le corps des douleurs quotidiennes. Ce lit existe : c’est le lit à eau !

Un sommeil de qualité contribue à passer des journées agréables ainsi qu’à préserver une bonne santé.

Pour un sommeil calme et reposant, une bonne literie doit soutenir l’ensemble du corps. En dépit des parties lourdes du corps qui s’enfoncent dans le matelas, la colonne vertébrale doit être soutenue et la circulation sanguine doit pouvoir s’effectuer librement. Il faut donc veiller à éliminer les points de pression.

Le lit à eau pour un sommeil réparateur

Largement apprécié depuis les années 80-90 dans les pays nordiques et aux États-Unis, le lit à eau a fait ses preuves en termes d’amélioration de la qualité du sommeil.

Qu’on se le dise, il ne s’agit pas ici des matelas à eau de la première génération qui amusaient la galerie grâce à leur effet de « vagues ». Le lit à eau moderne est parfaitement stabilisé grâce à des fibres, de la mousse ou des compartiments qui permettent de déterminer l’amplitude, la durée et la direction de l’onde de vague. Le dormeur va pouvoir moduler son lit exactement comme il l’entend.

©AQUASOM





Fermeté, stabilité et température au choix de chacun

« Nous sommes tous différents et le lit à eau convient à n'importe quel type de personnes, quels que soient leur âge et leur niveau d'activités » explique Marc Hennuyez gérant d'Aquasom, le spécialiste du lit à eau à Tournai.

En effet, le confort et l’ergonomie du lit à eau repose sur un maintien personnalisé qui respecte parfaitement la morphologie du corps.

« Selon le degré de stabilisation choisi par l'utilisateur, c'est un lit à la fois souple, lorsque l'on s'y installe et ferme parce qu'il épouse la forme du corps. Le lit à eau est le seul à permettre une répartition optimale de la pression » ajoute Marc Hennuyez.

Le dormeur est comme en état de flottaison. L’eau respecte la forme du corps et offre un soutien parfait, alors que le matelas s’adapte au rythme de ses mouvements nocturnes. Cela étant dit, si nous bougeons en moyenne de 40 à 250 fois par nuit en réponse de notre corps aux pressions et tensions ressenties, une fois installé sur un lit à eau, cette activité nocturne tend à diminuer.

Une literie climatisée, hiver comme été

Autre avantage indéniable du lit à eau, c’est sa température uniforme, tout au long de la nuit. Grâce à une température de l’eau adaptable selon les préférences de chacun, on ne subit plus de variation de température qui cause des micro-réveils.

En général, on règle le lit à eau sur plus ou moins 27° à 29°, mais il est possible de diminuer cette température jusqu’à 24° pour une sensation de fraicheur lors des chaudes nuits d’été.

Un lit double avec 2 poches à eau permet par ailleurs aux couples de choisir leur température respective.

Propre et antiallergique

Par définition, le lit à eau est parfaitement hygiénique. Les poches sont composées d’une surface en vinyle qui peut être nettoyée ou désinfectée très simplement avec une éponge humide et la housse du matelas à eau est lavable en machine. Ce qui est plus qu’appréciable au regard des quelque 150 à 350 litres de transpiration annuels qu’un dormeur évacue durant son sommeil !

©AQUASOM

Par ailleurs, le lit à eau est idéal pour les personnes allergiques, car il n’offre pas un gîte de choix aux acariens qui redoutent la sècheresse du lit entretenue par la chaleur constante.

Le lit à eau, solution à de nombreux maux

Si le lit à eau contribue au bien-être, à la détente et à la relaxation, il est aussi apprécié des personnes souffrant de problèmes lombaires, articulaires ou de rhumatismes.

Grâce au maintien optimal de l’ensemble du corps, il permet la décompression au niveau du dos, du cou, des épaules, du bassin et des pieds évitant ainsi toute tension musculaire. Toutes les articulations se trouvent en position de repos.

Certaines études attestent par ailleurs que les matelas à eau ont enregistré de bons résultats auprès de personnes souffrant de douleurs dorsales.

La meilleure répartition de la pression sur l’ensemble du corps favorise également une meilleure circulation sanguine et un meilleur retour veineux.

« La technologie des matelas à eau a d'ailleurs été largement utilisée dans les hôpitaux pour limiter les esquarres », ajoute Marc Hennuyez quand il dresse la liste des avantages thérapeutiques du lit à eau.

Un prix qui en vaut la chandelle

Bien entendu, on peut penser qu’il s’agit d’un investissement important, et pourtant à y regarder de plus près, il en vaut la peine.

La durée de vie d’un lit à eau peut aisément atteindre une vingtaine d’années pour autant qu’on l’entretienne correctement. Si l’eau ne doit pas être changée, il suffit pour garantir la durée de vie de son lit d’y ajouter un conditionneur une fois par an et d’entretenir la poche avec un produit pour vinyle en pensant à passer sur les coutures.

Aquasom propose un lit à eau pour deux personnes dès 1.298 euros. Mais rien ne vaut un rendez-vous en magasin pour prendre des renseignements et s'installer sur un de ces fameux lits.