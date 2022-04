Du fun, du culturel et de l’aventure à Pâques !

A la veille des vacances de Pâques, le Brabant wallon a concocté un programme riche et varié pour les familles pour (re)découvrir la belle et verte province. Coup d’œil sur les activités du printemps.

Cela faisait deux ans que les vacances de Pâques étaient muselées par la pandémie de Covid. En ce printemps 2022, il est grand temps de se rattraper ! Et ça tombe plutôt bien, la Maison du Tourisme du Brabant wallon a dressé un programme d'activités qui répond à toutes les envies. Toutes les possibilités ludiques, culturelles et patrimoniales de notre douce et riche province sont passées au crible pour satisfaire tous les âges et tempéraments.

Parmi les activités phares de la saison, épinglons tout d’abord les Chasses Totemus, qui remportent un succès fulgurant dans le Brabant wallon (dans le top 3 des chasses les plus prisées en Wallonie et à Bruxelles). « Cette chasse au trésor gratuite s’effectue à partir de l’application Totemus que l’on télécharge sur son Smartphone. On suit ensuite un parcours choisi ponctué d’énigmes, d’observations diverses et de petites questions permettant d’accéder à l’étape suivante. On atteint enfin un Totem et on récolte des points que l’on peut ensuite échanger contre des petits cadeaux. Ces parcours permettent de découvrir les richesses du territoire très local que l’on ne prend souvent pas le temps de regarder comme il se doit », explique Coline Senterre, responsable de la communication à la Maison du Tourisme du Brabant wallon.

Les grands classiques

Qu’il s’agisse des parcs d’attraction ou des hauts lieux touristiques de notre province, tous rouvriront leurs portes à Pâques et/ou proposeront des activités ciblées pour animer cette période de congés.

Le célèbre parc Walibi rouvrira le 2 avril pendant toutes les vacances de Pâques (ensuite, seulement le week-end et du jeudi au dimanche au mois de mai). L'Aqualibi sera également accessible pendant toutes les vacances, puis le mercredi, le vendredi et le week-end en-dehors des congés.

L'Aventure Parc (accessible dès 4 ans) sera ouvert toutes les vacances de Pâques, puis le week-end seulement. Pour rappel, ces 24 parcours d'accrobranches sont ponctués de 240 jeux en hauteur. Frissons garantis !

Le château d'Hélécine proposera des animations tout au long des vacances de Pâques. En plus des plaines de jeux, de la structure aérienne géante, du ping-pong, du mini-golf, et des petits animaux que l'on peut habituellement y trouver, on pourra également profiter de châteaux gonflables et de tracteur à pédales. Le 3 avril, une grande chasse aux pommes de pin (une espèce de chasse aux œufs accessible jusqu'à 10 ans) sera organisée en présence de mascottes, d'échassiers et d'animateurs. A 16h30, une grande parade du printemps débutera avec une fanfare de 30 musiciens.

Bouillon de culture

Les musées s’animeront eux aussi durant les vacances de Pâques. Notamment les musées L et Wellington et la Fondation Folon.

Au musée Wellington (à Waterloo), se tiendra l'exposition photo « Le monde selon Down » qui mettra en valeur le portrait de personnes atteintes de trisomie 21. A découvrir jusqu'au 18 avril.

Au musée L (à Louvain-la-Neuve), l'expo « Formes de salut » permettra de plonger dans les coulisses du travail de restauration des œuvres d'art à travers une sélection de peintures et de sculptures religieuses. A voir jusqu'au 5 juin.

A la Fondation Folon (La Hulpe), l'exposition « Tomi Ungerer. L'enfant terrible » sera mis à l'honneur à travers ses œuvres provocantes qui défendent la liberté d'expression via des affiches et des dessins chocs.

Des escapades thématiques

Pour découvrir l'âme du Brabant wallon, des escapades sont toujours proposées sur des thèmes variés afin de répondre à un public large. Des possibilités de restauration et de logement sont également suggérées. Laissez-vous guider à travers la verte et belle province pour la découvrir sous un jour nouveau...

1ère escapade « Dans les pas de Napoléon », vous mènera au cœur de l'Histoire au Mémorial de la bataille de Waterloo 1815, au musée Wellington, à la ferme de Mont-Saint-Jean... Sur un ou deux jours.

2ème escapade « Les secrets du patrimoine » vous permettra de réaliser un véritable voyage dans le temps en Brabant wallon pendant deux jours à vélo. Deux expériences seront proposées : « Sur les traces des moines et chevaliers » et « Rendez-vous en terre agricole ».

3ème escapade « Douceur de vivre » vous emmènera à la découverte des grands espaces, des champs, des lacs, des bois... La nature brabançonne comme vous ne l'auriez jamais imaginée !

4ème escapade « Terre d'artistes » revisitera l'imaginaire et la créativité des artistes belges de renommée internationale pendant deux jours, en voiture ou à vélo. Une plongée culturelle intense qui restera gravée dans votre mémoire.

5ème escapade, « Les aventuriers » mettra l'accent sur les activités fun avec la visite des parcs d'attractions, des chasses au trésor, du sport, des jeux... Idéal avec les jeunes, ou tout simplement pour s'amuser comme de grands enfants !

Infos : www.destinationbw.be