Cassettes au gaz : le bonheur en un claquement de doigt !

Bien sûr, le feu au bois a son charme, mais ceux qui ont goûté au gaz naturel pour se chauffer ne peuvent en général plus s’en passer ! En effet, d’une simple pression sur un bouton, le feu s’allume, la chaleur rayonne, et le bien-être est instantané... Le tout pour une durée et une température choisies... On en redemande !

Les personnes qui doutent encore de la pertinence d’un feu au gaz invoquent souvent l’aspect artificiel d’un tel dispositif... Pourtant, l'époque où les feux au gaz manquaient de naturel est bel et bien révolue ! Aujourd’hui, les poêles et inserts au gaz font, en effet, jouer les flammes avec du bois, des bûchettes, des cailloux, des tessons de verre ou de l’acier, selon les goûts et les envies. Le résultat est décoratif, authentique, superbe... Un must !

Un complément au système existant

La plupart du temps, le poêle au gaz ou l’insert sont utilisés comme chauffage secondaire, aux côtés d'un système traditionnel. Le poêle permet d’apporter une chaleur directe très agréable et de contempler le jeu des flammes. De plus, ces modèles sont très simples à utiliser (beaucoup plus qu’un foyer au bois car aucun espace n'est nécessaire pour stocker les bûches, la fumée est inexistante, et il ne faut pas ramoner le conduit…). De plus, il existe désormais une télécommande permettant de réguler efficacement la température au fil de la journée. Et avec la domotique qui inonde le marché, cette régulation peut aussi se faire à distance via un smartphone ou une tablette. Pour réguler la température, ces foyers peuvent, en outre, être couplés à un thermostat.

Une évacuation sécure

D'une façon générale, l'évacuation de l'air s'effectue via un conduit concentrique relié à l'extérieur par le toit ou la façade. Une conduite de cheminée existante peut aussi permettre de faire passer cette buse. Toutefois, l'emplacement du foyer est directement lié aux arrivées de gaz et aux possibilités d'évacuation de l'air. Pour réussir son installation , le recours à un professionnel s'avère donc essentiel : il sera, en effet, le seul habilité pour dimensionner et installer correctement l'appareil tout en tenant compte de l'emplacement du conduit, du volume de la pièce, et du poids de la cheminée. Il s'agit aussi de s'assurer que sol, murs et plafonds peuvent supporter une telle installation. Seul un spécialiste est en mesure de réaliser de tels calculs de manière fiable.

Notons, par ailleurs, que la majorité des inserts et poêles au gaz sont des appareils de type C. Autrement dit, ils puisent l'air nécessaire à la combustion à l'extérieur du bâtiment afin de ne pas perturber la ventilation de la maison.

Côté look...

Les foyers au gaz proposent une foule d’habillages différents. On peut soit les encastrer dans l'architecture intérieure (cheminée) ou dans un foyer existant, contrairement au poêle au gaz qui est un élément de décoration à part entière. Les inserts vitrés sur trois faces offrent, quant à eux, une vue optimale sur le feu. La garniture sera fonction de vos préférences et de votre style (bûches, cailloux, fond en verre, en acier noir, en fonte...). Enfin, il existe différents types de vitres et de brûleurs à « effet feu de bois » que vous étudierez avec le professionnel de votre choix.

Ouvert ou fermé ?

Il existe des modèles ouverts ou fermés, mais la seconde option est beaucoup plus populaire que la première. Il est vrai qu’elle se montre six à sept fois plus performante lorsque la porte est fermée (ce qui vaut autant pour le gaz que pour le bois). Un constat qui compte à l’heure où l’énergie se fait toujours plus précieuse !