Envie d'un nouveau départ printanier ? Profitez des Spring Days de chez Flamant

Depuis le début de la pandémie, les confinements successifs et le télétravail imposé, la Belgique s'est (re)découvert une passion pour la décoration d’intérieur. Certains d’entre nous se sont même retroussé les manches pour entreprendre des travaux de transformation. Peintures, meubles, accessoires, mais aussi art de la table, luminaires et textiles, la collection Flamant est une véritable source d’inspiration.

Si d'aucuns apprécient déjà le résultat de leur chantier confiné, d'autres recherchent toujours à s'adjoindre les services et conseils de professionnels de la maison pour le réaménagement de leur intérieur, ce qui confirme la tendance du marché : les Belges optent de plus en plus souvent pour la rénovation plutôt que pour la nouvelle construction. L'importance du confort domestique est en hausse, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Autre élément à souligner : les achats en ligne ont été boostés par la crise sanitaire. Quoi de plus agréable, en effet, que de passer ses commandes, confortablement installé dans son canapé. Et qui dit canapé, pense à une maison en particulier : la maison Flamant. Fournisseur de la Cour depuis 2007, une reconnaissance d'un haut niveau de qualité, l'entreprise 100% belge, propose des meubles et accessoires décoratifs qui créent une ambiance chaleureuse pour un intérieur élégant et contemporain.

©Flamant





Design et raffinement

Fondées depuis plus de quarante ans, les boutiques Flamant ont, depuis plusieurs décennies, d’ores et déjà conquis le monde de la décoration belge. En 2019, l’enseigne s’est toutefois offert un vent de fraicheur en proposant un tout nouvel espace d’exposition de sa gamme au Sablon. Le cadre résolument raffiné et élégant reflète la vision d’avenir de la marque et se concentre sur son nouveau slogan correspondant au modèle familial actuel : « You’re home ». L’adresse, située au cœur de Bruxelles, propose encore plus de convivialité avec de plus larges allées pour se déplacer confortablement à la découverte des pièces exposées.

©Flamant





Un intérieur personnalisé

Au fil des années, Flamant est ainsi devenu bien plus qu'une enseigne. La marque représente un style de vie en perpétuel mouvement, qui s'adapte aux modes de vie changeants. Le respect du savoir-faire artisanal souligne l'importance de l'authenticité. Les meubles sont créés à partir de matériaux naturels de qualité, dans des ateliers d'artisans du monde entier. L'innovation et le surcyclage (NDLR : la valorisation des déchets) forment les piliers de sa philosophie d'entreprise. Les collections couvrent tout un éventail de styles, du classique, en passant par le vintage et l'intérieur citadin. C'est l'essence même de Flamant : une offre très variée, aujourd'hui disponible en ligne qui permet à chacun de créer un intérieur totalement personnalisé et convivial.





Spring Days

Découvrez le monde de Flamant, trouvez-y vos sources d'inspiration et profitez de 25% de remise sur toute la gamme (action non valable sur les tentures, les vouchers et le papier peint). Rendez-vous sur : https://shop.flamant.com/fr/promotions/25

Inscrivez-vous à la newsletter et économisez 10% sur votre premier achat : https://shop.flamant.com/fr

Besoin d'aide ou d'un conseil ? Composez le : +32 54 43 32 99 du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures.