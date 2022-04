Le gaz vert : une solution d’avenir !

Contrairement au gaz naturel que l’on extrait du sol, le gaz vert est produit par l’homme. Il est issu de la méthanisation de biomasse (solide ou liquide), qui se compose de matière organique comme les déchets agricoles, ménagers ou issus de stations d'épuration (boues d'épuration). La fermentation de cette biomasse va produire du gaz vert, qui est donc largement disponible. Il s’agit donc d’une énergie renouvelable et durable qui peut être utilisée de la même façon que le gaz naturel. Encore peu exploité en Belgique, il est en revanche beaucoup plus utilisé chez nos voisins.

Quelles sont les différences entre gaz vert et gaz naturel ?

Outre le mode de production, il n'existe pas de réelle distinction entre le gaz vert et le gaz naturel. En effet, ce dernier peut être utilisé exactement de la même façon que le gaz naturel, sans qu'aucune modification ne soit nécessaire au niveau des appareils ou de l'installation. En termes de sécurité, le gaz vert est, par ailleurs, aussi sûr que le gaz naturel car on lui ajoute à lui aussi une odeur caractéristique afin de pouvoir détecter toute fuite.

Comment acheter du gaz vert ?

La filière du gaz vert en est encore à ses balbutiements en Belgique et aucun fournisseur d’énergie ne propose actuellement de contrat de « gaz vert », à l’image de l’électricité verte.

En France ou aux Pays-Bas, en revanche, quelques fournisseurs proposent déjà à leurs clients des offres au gaz vert à 100%, ou partiellement. Il est donc probable que le gaz vert arrive à un moment ou l’autre en Belgique... D’après les estimations de gas.be, le biométhane pourrait couvrir jusqu’à 30 ou 40% de la consommation de gaz prévue dans l’Union européenne d’ici 2050.

Les installations de biométhane connaissent d’ailleurs une croissance exponentielle en Europe : près de 300 nouvelles installations ont été mises en service au cours des 18 derniers mois. Et il y a 40 % de plus de centrales de biométhane en Europe aujourd'hui qu'en 2020.

Quel est le potentiel du gaz vert en Belgique ?

Une étude de gas.be, l’association des gestionnaires belges de transport et de distribution de gaz naturel, estime qu’environ 10% de la consommation actuelle de gaz naturel en Belgique pourrait être assurée par du gaz vert.

Le potentiel est particulièrement élevé en Wallonie (53%) et en Flandre (46,5%). C'est logiquement plus limité en Région de Bruxelles-Capitale puisqu'il y a moins d'exploitations agricoles (source principale de biogaz). En Wallonie, un foyer sur deux pourrait être alimenté en gaz vert. Pour pouvoir exploiter à fond ce potentiel, un investissement sur le réseau serait nécessaire. Mais le réseau de distribution de gaz actuel pourrait déjà accueillir deux tiers de cette production de biogaz .

Plus cher, mais circulaire

L’un des freins à la percée du gaz vert demeure son prix, qui reste plus cher à produire que le gaz naturel. Cependant, si l’on envisage les points positifs du biogaz de façon globale, le jeu en vaut vraiment la chandelle. En effet, le gaz vert œuvre à la diminution des gaz à effet de serre, à produire une énergie non variable et stockable, à créer de l’emploi local, à participer à la réalisation des objectifs climatiques, etc. Les défenseurs du gaz vert appellent dès lors à un soutien politique pour financer la filière.