L’innovation durable : Le défi de créer dans le respect de notre écosystème

Réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles, dégradation de notre environnement, de plus en plus, les limites de la planète s’imposent aux entreprises et les forcent à trouver de nouvelles façons de produire en créant de la valeur ajoutée. Bâtir en limitant l’impact sur notre écosystème est le pari que s’est imposé le groupe Horizon, un promoteur immobilier dont le cœur de métier est la promotion immobilière durable permettant à tout un chacun d’investir de manière plus responsable dans un bien immobilier. Décryptage.

Numéro 1 en région liégeoise dans le domaine de la promotion immobilière, Horizon Groupe , le groupe, créé par Laurent Minguet, développe, depuis 2004, un concept de maisons et d'appartements neufs étiquetés basse énergie, pensé par cet ingénieur avant-gardiste et ancien manager de l'Année de Trends-Tendances. Investir dans des biens durables, c'est investir dans un monde meilleur. On vous explique comment.

Des techniques innovantes

Laurent Minguet aura anticipé toutes les évolutions écologiques. Déjà en 2015, Horizon est alors la seule entreprise belge invitée à Paris, lors de la Cop 21. Fort de cette belle expérience, en 2016, Horizon est à nouveau conviée à partager son expertise à la Convention Internationale des Nations Unies sur le climat. La COP22 se tenait alors à Marrakech, au Maroc. Depuis, le concept Thermo Efficace ® pensé par l'entrepreneur a évolué et fait place à l'innovation durable proposant aux futurs acquéreurs un investissement immobilier plus respectueux. Le principe s'appuie sur le bon sens des maisons bioclimatiques. Il intègre aussi diverses techniques innovantes.

L’innovation durable consiste, entre autres à : concevoir des bâtiments peu énergivores, utiliser des énergies renouvelables (biomasse, panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur etc), valoriser les eaux de pluie ; concevoir des réseaux de chaleur, travailler localement & respecter les circuits courts et diminuer l’impact CO2 de la construction.

Des bâtiments moins énergivores

L’approche de Horizon Groupe se veut aussi sociétale. Les entreprises ont enfin pris conscience que les consommateurs sont en quête d’une authenticité de consommation en lien avec leurs valeurs. Ils exigent de la qualité et de la durabilité face au réchauffement de notre planète et à la raréfaction des réserves de matière fossiles. Ils veulent être acteurs du changement. Or le logement est le secteur de loin le plus énergivore. En Belgique, 8 millions de tonnes des émissions de CO2 proviennent du résidentiel (chauffage +électricité) soit plus de 2 tonnes par wallon par an. Il était donc essentiel de s’attaquer au nœud du problème, en proposant des bâtiments moins énergivores qui utilisent des énergies propres, offrant par la même occasion aux acheteurs de pourvoir investir dans des biens immobiliers en accord avec nos valeurs. Et avec les constructions du groupe Horizon on frôle les 0 tonne !

Si vous y gagnez, la planète aussi !

Fort de son expérience historique, en s'appuyant sur des technologies de pointe, Horizon Groupe est un promoteur immobilier, responsable et intégrateur de compétences, qui met au cœur de ses activités et de ses réflexions comme objectif immuable la protection de l'environnement et les économies d'énergies pour un investissement immobilier définitivement responsable. Découvrez ici les actuels et futurs logements, appartements et maisons disponibles pour votre logement et investissement immobilier en province de Liège.

