TWENTY célèbre le XXe siècle avec art !

Luc Darte, TWENTY est un tout nouveau concept, en quoi est-il innovant, intéressant, séduisant ?

Avant tout - et c’est une première - par la mise à l’honneur de différents mouvements artistiques du XXe siècle, dans toute sa diversité et originalité. On y trouvera, entre autres, le style Belle Époque, l’art Nouveau, l’art déco, le fauvisme, l’École de Laethem, le surréalisme, la Jeune Peinture belge, l’abstraction, le mobilier vintage et design ainsi que la période moderne jusqu’à l’art conceptuel et contemporain...

Comment cette idée originale est-elle née ?

Nous sommes déjà aux commandes de la célèbre foire Antica Namur, et désirions lancer un concept innovant et complémentaire à notre salon namurois. C’est durant la période covid que nous avons imaginé le salon TWENTY avec pour objectif de redynamiser le secteur.

©Twenty





A qui vous adressez-vous ?

Encore et toujours aux amateurs et passionnés d’art et aux habitués du marché de l’art, mais aussi à un public de professionnels, de décorateurs, etc. Sans oublier une nouvelle clientèle qui ne fréquente pas nécessairement les salons classiques. TWENTY se distingue : axé XXe siècle, coloré, avec une image différente et ciblée.

Un mot sur les exposants ?

Cinquante-cinq stands sont prévus, belges et étrangers, avec une prévalence de nationaux (environ 70%) à côté des Français, Allemands, Hollandais et Luxembourgeois. Certains ont embrayé avec beaucoup d’enthousiasme telles que les galeries issues des courants fifties et sixties..... Des exposants renommés surprendront le public avec leur selection.

Un mot sur les plus emblématiques ?

Il y aura notamment la galerie knokkoise Maurice Verbaet qui valorisera, entre autres, l’art belge d’après-guerre.

On trouvera également la galerie Claeys avec ses tableaux de peintres belges, et le Français Bernard Bouisset, toujours présent dans les grands salons internationaux avec ses bijoux signés.

Je citerai, en outre, la galerie parisienne ZEBRES spécialisée en créations contemporaines, dessins, tableaux et sculptures modernes, sans oublier la galerie anversoise Alain Hens, avec des tableaux modernes et du mobilier design. Polyèdre d’Anvers sera également présent, tout comme Baewards avec son mobilier Art Nouveau, Art déco et design. Je terminerai avec l’Uccloise Sophie Derom et ses tableaux étonnants. Les jeunes galeries seront également à l’honneur ! ...

Le musée Horta ainsi que le Brussels design museum souligneront deux périodes distinctes du XXe siècle.

©Twenty





Vous avez également mandaté des experts pour contrôler les œuvres...

En effet, 10 experts seront chargés du contrôle de la marchandise avant l’ouverture des portes du salon. Seuls les meubles et objets présentés aux experts officiels du salon au moment de la transaction pourront être garantis par ces derniers.

Par ailleurs, durant la période du salon, trois experts seront à la disposition des visiteurs pour les informer, les conseiller et leur délivrer les certificats d’authenticité des pièces présentées. Enfin, les exposants auront la possibilité d’amener de nouvelles pièces tout au long du salon pour une visite riche en découvertes.

Laure Dorchy, présidente du comité d’experts TWENTY

Diplômée en ingénieur commercial, histoire de l’art et gemmologie, Laure Dorchy enseigne l’histoire de l’orfèvrerie et des bijoux anciens. Présente sur les grands salons français et européens, elle est spécialisée dans l’argenterie et l’orfèvrerie du XIXe et XXe siècle ainsi qu’en bijouterie-joaillerie (bijoux de 1800 à nos jours).

©Twenty





En pratique

Lieu : Palais 3, sur le site de Brussels Expo

Heures et jours d’ouverture :



Vernissage jeudi 12 mai de 14h à 23h

Vendredi 13 mai de 11h à 19h

Samedi 14 mai de 11h à 19h

Dimanche 15 mai de 11h à 19h

Tarifs :