Combinez plaisir et rentabilité avec une seconde résidence en Belgique !

Avez-vous déjà songé à acquérir un second bien qui vous rapporterait des revenus locatifs, dont vous pourriez profiter, et qui n’exigerait aucune gestion de votre part ? Cela vous paraît impossible ? Trop beau pour être vrai ? Le groupe Lamy a relevé le défi avec deux projets exquis autour des Lacs de l’Eau d’Heure et dans les Ardennes.

Avec le covid, les Belges ont boudé les destinations lointaines et redécouvert leur beau pays. Cette tendance semble s’être aujourd’hui inscrite dans les mœurs, et nous sommes désormais nombreux à vouloir profiter d’une seconde résidence au vert à l’intérieur de nos frontières. Tout cela sans nous casser la tête et en profitant de revenus locatifs substantiels.

Lamy Property, la filiale immobilière du groupe Lamy, met en vente des biens en tant que seconde résidence situés au sein d'écrins verdoyants et préservés. Développés et gérés par les sociétés du groupe Lamy, ces domaines de vacances attirent chaque année des milliers de visiteurs, ce qui assure des revenus locatifs aux investisseurs. Par ailleurs, ces derniers ne doivent se préoccuper de rien : « Nous nous occupons de la gestion de A à Z, y compris de trouver des locataires », note Harry Denis, chargé de communication et marketing chez Lamy.

De plus, les investisseurs peuvent profiter de leur bien plusieurs semaines par an. Et ce n’est pas tout : investir dans une telle résidence de vacances leur permet de bénéficier d’avantages financiers et fiscaux. Parmi ceux-ci, notons un remboursement total de la TVA sur le prix de l’acquisition et une optimisation fiscale.

« Cette formule gagnante séduit de plus en plus de Belges à la recherche d’un produit d’investissement rentable. En effet, l’immobilier de loisir représente une formidable opportunité pour les acquéreurs-investisseurs de combiner plaisir et rentabilité », observe-t-on chez Lamy.

A l’heure actuelle, deux projets sont en cours de commercialisation : le premier se situe au bord des Lacs de l’Eau d’Heure, et le second, au cœur des Ardennes.

©LAMY





Une seconde résidence aux Lacs de l’Eau d’Heure

Vous rêvez de dépaysement à deux pas de chez vous ? Dans ce cas, le domaine de vacances implanté sur les rives des Lacs de l'Eau d'Heure, le Golden Lakes Village, devrait vous séduire... Les 1800 hectares d’eau et de forêt qui composent le site, conjugués à la panoplie d’activités pédestres, aquatiques, culinaires et culturelles qui y sont proposées, ont fait du domaine un lieu exceptionnel.

Au menu : des balades à pied, à vélo, ou encore des activités nautiques comme la plongée, la voile, le jetski, le kayak, le pédalo, la pêche, le ski nautique ou le bateau à moteur... Tout est envisageable !

Le projet proposé par le groupe Lamy compte 150 somptueuses villas pouvant accueillir de 4 à 12 personnes et un hôtel 4 étoiles certifié Best Western Plus. Tous ces biens sont mis en vente en tant que produit d'investissement d'immobilier de loisir et permettent à des investisseurs de combiner vacances et rendement.

©LAMY





Une seconde résidence au cœur des Ardennes

Le second projet développé par le groupe Lamy en Wallonie se nomme « Anatura Ardennes» et est situé sur la charmante commune de La-Roche-en-Ardenne, au sein du hameau de Borzée. Trait particulier, il s'agit d'un projet 100% écoresponsable.

« La crise sanitaire que nous avons traversée a renforcé la tendance à l’éco-tourisme et au tourisme de proximité. Ce projet s’inscrit clairement dans cette démarche en proposant une nouvelle destination de vacances centrée sur la découverte de la nature et le bien-être », explique Harry Denis.

Concrètement, les 80 villas du domaine « Anatura Ardennes » seront construites selon des performances énergétiques de haute qualité environnementale et dans un souci de perfection et d’esthétique remarquable. Le domaine s’étendra sur une superficie de 15 hectares autour d’un plan d’eau et s’organisera autour de trois zones d’habitations touristiques parfaitement intégrées dans la nature, privilégiant les espaces verts et la beauté naturelle du site.

Les villas sont mises en vente en tant que seconde résidence et l’entreprise Lamy prend en charge la gestion locative des biens. De son côté, le propriétaire bénéficie d’avantages financiers et fiscaux, perçoit des revenus locatifs annuels et peut profiter de sa villa plusieurs semaines par an gratuitement.

Acheter une seconde résidence, un deal parfait si vous cherchez une alternative à l'épargne et qui, en prime, vous offre une destination de vacances pour vous et votre famille.

Qui est le Groupe Lamy ?

Depuis plus de 40 ans, le Groupe Lamy se distingue par son modèle économique conjuguant les métiers de la construction, de l’immobilier et du tourisme en offrant un régime fiscal et financier avantageux pour les acquéreurs- investisseurs.

Le Groupe Lamy conçoit, construit, vend et gère plus de 2 500 maisons sur des sites touristiques et des lotissements privés alliant l’originalité architecturale, le confort et le rendement locatif.

Avec une approche visionnaire du marché de l’immobilier, le Groupe poursuit depuis sa création sa croissance au Luxembourg, en France et en Belgique.