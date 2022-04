L’habitat groupé s’adresse à toutes les catégories de la population et rencontre de plus en plus d’intérêt. Pour mener à bien un projet d’habitat groupé, l’idéal est de se faire épauler.

Habitat groupé : une manière de se loger et de vivre qui séduit de plus en plus

L’habitat groupé est un concept né dans les années 60-70 sur la base d’un modèle articulé entre un habitat individuel et collectif. Depuis, le concept a évolué vers une plus grande ouverture sociale et écologique pour aboutir aujourd’hui sur des modèles d’habitat utiles.

Habitat groupé, tous concernés

L’habitat groupé est un lieu de vie où plusieurs entités, familles ou personnes, occupent des espaces privatifs, mais aussi des espaces collectifs. Cela peut aller des espaces intérieurs aux espaces extérieurs.

L’habitat groupé se caractérise par la volonté de vivre de manière collective selon un modèle qui permet un épanouissement social au travers d’espaces communs, sans altérer l’épanouissement individuel au sein d’une sphère privée.

L’habitat groupé favorise la convivialité et s’articule autour d’un projet, par exemple, de cohésion sociale, de développement culturel ou écologique, de mixité, de mutualisation des ressources ou encore d’activités d’économie sociale. Il permet également de développer des mécanismes de solidarité spécifiques à l’attention des personnes isolées ou fragilisées, de personnes âgées ou en situation de handicap, de personnes en réinsertion, de jeunes familles, de parents solos… L’habitat groupé s’adresse à tout un chacun.

©Habitat Groupé





En Wallonie et à Bruxelles, les projets se multiplient

À la suite de la crise sanitaire, durant laquelle de nombreuses personnes se sont retrouvées isolées, on a observé à Bruxelles et en Wallonie un boom des projets d’habitat groupé.

En Wallonie, où l’on compte quelque 400 projets, on constate plutôt le développement de projets holistiques comprenant, par exemple, un habitat avec un projet culturel de concerts locaux, un espace agricole et un four à pain pour une activité commerciale ouverte au village, pouvant déboucher sur la création d’écovillages autonomes…

À Bruxelles, où les espaces citadins sont généralement moins disponibles, on dénombre quelque 150 projets plus souvent liés au logement, à la dimension interculturelle ainsi qu’à l’aspect socioéconomique et à une volonté d’ouverture au quartier.

Au-delà des solutions de colocations qui rencontrent un succès croissant également, l’habitat groupé s’articule autour d’une charte ou d’un projet commun dont l’objectif est de créer une valeur ajoutée pour les individus ou pour l’environnement dans lequel il se situe.

Monter un projet d’habitat groupé

Un projet d’habitat groupé peut émaner de citoyens, d’associations ou des pouvoirs publics, voire avoir des protagonistes mixtes.

Pour garantir la réussite d’un tel projet, une préparation minutieuse en amont est indispensable. Le montage d’un projet d’habitat groupé repose sur 5 aspects majeurs : juridique, urbanistique, architectural, financier et de dynamique collective. Lorsqu’il s’agit d’un projet solidaire, 2 dimensions supplémentaires viennent s’y greffer : les dimensions sociale et partenariale.

L’utilisation d’outils d’intelligence collective permet généralement de définir des valeurs de base, un socle commun, ce que devra traduire ensuite une structure juridique adéquate.

©Habitat Groupé





A qui s’adresser pour être épaulé ?

Habitat et Participation est une association sans but lucratif créée en 1982 et dont le travail repose sur la participation citoyenne, l'habitat groupé et le droit au logement. Elle organise des animations citoyennes, des formations, des études et propose des interventions d'aide au logement au sein d'habitats groupés, de montage de projet et de réflexion critique et politique.

Habitat et Participation organise également des permanences et de groupes de travail thématiques afin d’aider la construction de modèles viables en cohérence avec les valeurs qu’ils portent.

Le site habitat-groupe.be, géré par l'asbl, site des habitats groupés et solidaires à Bruxelles et en Wallonie, propose quant à lui des petites annonces, des informations, mais également un accompagnement technique et méthodologique au montage de projets solidaires, ainsi que des formations ou encore, des groupes de travail thématiques…

Habitat et Participation organise également chaque année un Salon de l’habitat groupé à Bruxelles, ainsi qu’un autre en Wallonie. C’est l’occasion pour les visiteurs de rencontrer les acteurs du secteur, de participer à des ateliers interactifs, de plonger dans les retours d’expériences et d’assister à des conférences thématiques.

Envie d'en savoir plus ? Visitez les sites www.habitat-participation.be et www.habitat-groupe.be. Vous pouvez également consulter les nombreuses vidéos de la Chaîne Youtube Habitat et Participation, ou rester informé en suivant les pages : https://www.facebook.com/HabitatParticipation et https://www.instagram.com/habitatetparticipation/.

Vous pouvez également vous adresser à Habitat et Participation par email, à l'adresse hgswalonie@habitat-participation.be pour la Wallonie et contactbxl@habitat-participation.be pour Bruxelles.