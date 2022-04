Vous rencontrez des difficultés ? Financez votre garantie locative avec un prêt à 0%

Vous êtes étudiant et vous devez prendre un kot ? Vous êtes jeune actif et vous souhaitez vous installer ? Vous êtes en instance de divorce ou de séparation et vous devez vous reloger ? Votre retraite ou votre perte d’emploi vous oblige à déménager ? Comment obtenir de l’argent pour une garantie locative lorsque l’on ne dispose pas d’une épargne suffisante ? La Société wallonne du crédit social (SWCS) propose un prêt solidaire à 0%.