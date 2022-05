Nouvelle construction : l’énergie la moins chère est celle que vous ne dépensez pas !

Si vous êtes en train de bâtir un logement neuf et souhaitez accéder au gaz comme source principale d’énergie, la première étape est de vérifier si votre logement est raccordable au réseau de gaz naturel. Pour ce faire, posez directement la question à votre GRD ou faites une recherche sur Internet. ORES propose par exemple un test de raccordabilité qui, sur la base de votre adresse postale, vous fournit directement la réponse. Si elle est positive, vous aurez la possibilité d’introduire votre demande de raccordement en complétant un formulaire en ligne.

Ne loupez pas la prime de raccordabilité !

Plusieurs Gestionnaires des Réseaux de Distribution (GRD) ont mis en place des primes énergie dont certaines concernent les nouvelles installations au gaz. Par exemple, lors de l’installation d’une chaudière gaz dans un ancien ou un nouveau logement, ORES et Résa offrent entre 250 et 400 €.

Quasi Zéro Energie

Nous le disions plus haut, la norme Q-Zen est d’application dans les nouveaux logements depuis 2021. Concrètement, il ne s’agit pas de maisons passives (dont les conditions sont extrêmement exigeantes), mais de réduire l’énergie que nous consommons à travers des technologies telles que la pompe à chaleur, voire de la produire via des panneaux photovoltaïques.

Cela n’empêche pas de veiller à certaines mesures afin que votre habitation soit la plus économique possible... En effet, les énergies traditionnelles coûtent cher, et alourdissent l’addition planétaire, puisqu’elles participent aux rejets de gaz à effet de serre.

Si nous n’avons aucune prise sur les prix, nous disposons toutefois de leviers d’action via des gestes « intelligents » permettant d’utiliser mieux ou moins l’énergie, sans perte de confort.

Six conseils pour économiser l’énergie

1. Prévoyez une bonne isolation.

C’est la base de l’économie d’énergie ! Jusqu'à 33% de déperdition thermique peut passer par les combles, 25% par les murs et 15% par les fenêtres. Une bonne isolation est donc indispensable. Si vous construisez neuf, vous êtes aujourd’hui assurés de bénéficier d’une bonne isolation, vu les normes en vigueur. En cas de rénovation, vous pouvez aussi isoler par l’intérieur, en installant par exemple des lambris de bois.

2. Cloisonnez les espaces.

Même sans grands travaux, il est possible d’agir sur l’isolation en tirant les rideaux le soir, en fermant les portes entre pièces chauffées et non chauffées, en installant des joints sous les portes et châssis de fenêtre, en isolant les canalisations de chauffage central dans les espaces non chauffés… Si on applique tous ces gestes, il est possible de réduire sa consommation de chauffage jusqu’à 50% !

3. Isolez le plancher du grenier.

De nombreuses pertes de chaleur sont constatées dans les combles. Pour remédier au problème, utilisez un matériau isolant comme de la laine minérale de minimum 16 cm si l’espace n’est pas habitable.

4. Optez pour une chaudière à condensation ou une pompe à chaleur.

Votre économie énergétique sera de 20 à 50% en regard d’une installation traditionnelle. Ces dépenses donnent droit, dans certains cas, à des primes de la Région wallonne (SPW) et à des réductions d'impôts.

5. Réglez votre thermostat d'ambiance.

Pour rappel, un thermostat capte la température de la pièce dans laquelle il se trouve. Il transmet ensuite cette information à la chaudière, qui démarre ou s’arrête alors automatiquement. Pour une utilisation optimale, il sera placé à 1,50 m du sol, à un endroit pas trop frais (pas à côté de la porte d’entrée ou d’un mur extérieur). L’idéal est de le régler sur 16° pendant votre absence, et 21° à votre retour. La nuit, 16° sont recommandés.

6. Gérez intelligemment les radiateurs.

Ceux-ci seront purgés régulièrement. Autre chose qu’on ne répète jamais assez : il ne faut surtout jamais couvrir ses radiateurs ni placer de meubles/objets à moins de 50 cm de distance. Il est aussi conseillé de les dépoussiérer pour améliorer leur rendement. Vous pourrez ainsi gagner jusqu’à 10% d’énergie.

Réalisez des économies d’énergie dans votre logement