Partner content : Indépendants : Comment mettre le digital à votre service ?

1. Organiser votre temps

Les indépendants se retrouvent souvent à gérer de nombreuses tâches en parallèle. Des outils permettent d'optimiser votre productivité et votre gestion du temps. En matière d'organisation, un outil a le vent en poupe : Notion. Cette application a l'avantage d'agréger plusieurs fonctionnalités. Elle permet de structurer vos notes, organiser vos tâches sur des tableaux Kanban, partager l'information avec vos collaborateurs et clients et encore beaucoup d'autres fonctionnalités. Notion offre une grande flexibilité dans sa configuration mais demande de passer du temps pour s'approprier l'outil Trello, un gestionnaire de tâches et la suite Google (Drive, Calendar, Docs etc.) peuvent également être amplement suffisant pour gérer votre agenda et les informations. Un dernier outil intéressant pour les indépendants qui facturent en temps de travail est Clockify. Ce logiciel vous permet de mesurer le temps que vous passez sur chacun de vos projets.

Aujourd'hui, il est quasi indispensable d'avoir un site web en tant qu'indépendant quelque soit votre profession. Un site web bien optimisé permet d'attirer de nouveaux clients. Une simple page présentant votre activité et permettant de vous contacter ne vous prendra que quelques heures à réaliser grâce à l'éditeur en ligne Wix par exemple. Wix propose des template de sites web que vous pouvez facilement adapter. La version de base est gratuite et suffit pour présenter les informations utiles à vos potentiels clients. Pour les indépendants actifs dans l'e-commerce, Shopify est un éditeur permettant de construire votre magasin en ligne très facilement.

La présence en ligne passe aussi et surtout par vos réseaux sociaux. En fonction de votre type d'activité, sélectionnez le réseau social le plus pertinent : Instagram, Tik-Tok, LinkedIn, Facebook, … Chaque réseau social possède son public, ses codes et ses sujets de prédilection. Il n'est pas rare de croiser un kiné donner ses conseils sur Tik Tok, de nombreux consultants attirent l'essentiel de leurs clients grâce à leur contenu sur Linkedin. Enfin, une page Facebook ou Instagram est particulièrement pertinente pour montrer le résultat de votre travail et développer une communauté. Pour faire de beaux visuels, Canva vous sauvera la vie. Vous pourrez trouver de belles photos sur des banques d'image comme Unsplash, Pixabay ou Pexel.

En 2022, il est possible de gérer sa comptabilité soi-même grâce à toutes les informations que vous pouvez trouver en ligne. Mais tout gérer seul alors que vous n'avez pas de connaissances de base en comptabilité s'avère très chronophage. En tant qu'indépendant, vous n'avez pas l'énergie, le temps ni même l'envie de gérer votre comptabilité ? Une solution s'offre à vous avec BILLY, un bureau comptable mêlant une approche digitale et humaine. Vous gérez facilement vos chiffres depuis leur application tout en bénéficiant des conseils de leurs comptables spécialisés dans les professions libérales, les freelances et les secteurs para/médicaux. L'utilisation des nouvelles technologies permet à BILLY d'automatiser les tâches répétitives et donc de proposer aux indépendants un service tout compris à 45€/mois.

4. Gérer vos assurances en ligne

Il n'y a pas que les comptable qui se digitalise, il existe aussi des courtier qui vous permettent de souscrire vos assurances 100% en ligne. Yago, une insurtech bruxelloise en pleine croissance, vous propose d'assurer les indépendants rapidement. Vous pouvez simuler votre pension en quelques clics et souscrire une assurance vie (EIP ou PLCI) pour mettre de côté une partie de vos revenus pour votre pension. Yago est le seul courtier Belge qui permet de souscrire une assurance 100% en ligne tout en bénéficiant des conseils d'un courtier par téléphone. Pas besoin de vous déplacer ni d'imprimer vos contrats. Vous pouvez gagner du temps dans la souscription et la gestion de vos assurances privées et professionnelles.

