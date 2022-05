Un penthouse ultra contemporain en totale connexion avec la nature et … la ville

Au cœur du projet « L’Orne » à Mont-Saint-Guibert, Eaglestone propose un penthouse spectaculaire avec vue sur les arbres et la rivière, dans un quartier convivial à proximité de Louvain-la-Neuve et des pôles économiques du Brabant wallon

Le site sur lequel le projet « L’Orne by Eagelstone » est en cours de réalisation est celui des anciennes papeteries de Mont-Saint-Guibert, une friche industrielle de 9 hectares complètement assainie et déjà partiellement redéveloppée en plusieurs phases résidentielles.

C’est pour la sixième - et dernière – phase qu’Eaglestone, le promoteur bruxellois bien connu, est monté à bord de ce grand projet. Objectif ? La réalisation de plusieurs immeubles qui comporteront 114 unités de logement allant du studio de 40 m² à l’appartement de trois chambres. Des immeubles situés à l’arrière du site dans sa partie la plus verte, en retrait de la voirie et dont la livraison est prévue en deux temps, à l’été 2022 et à l’été 2023.

Le parti pris des architectes – le bureau Syntaxe- et du développeur a été de réaliser une architecture résolument contemporaine à la fois élégante et écoresponsable

©Eaglestone

Entre ville et nature

Implanté à deux pas du centre de Mont-Saint-Guibert, "l'Orne" bénéficie d'une connexion directe avec ce que le Brabant wallon propose de meilleur. En effet, on est tout près à la fois de Louvain-la-Neuve et de son ambiance citadine ainsi que de divers pôles d'activités économiques dont le parc scientifique de Louvain-la-Neuve et l'Axis Parc. Les lieux sont par ailleurs bien desservis par les transports publics et disposent d'un accès aisé aux principaux axes routiers, comme la Nationale 25 et la E411. « L'Orne » bénéficie même d'une piste cyclable qui mène à Mont-Saint-Guibert et à Court-Saint-Étienne. Enfin, des chemins et sentiers piétonniers sillonnent le quartier et mènent par exemple à l'école maternelle et primaire des Hayeffes ou au centre sportif Jean Moisse.

Mais l’attrait majeur du site est évidemment que, quoi que formidablement bien situé et proche de tout, il est aussi au cœur d’un environnement où la nature règne en maître. Les arbres et le cours d’eau qui serpente au milieu des bois créent un décor apaisant et des vues exceptionnels depuis les jardins et les terrasses des appartements.

©Eaglestone

©Eaglestone





Penthouse avec vues

Nous avons choisi d’évoquer l’appartement G6.3.2 situé dans la deuxième phase du projet. Il s’agit d’un penthouse d’une superficie de 144 m²avec une spacieuse terrasse de 27 m² qui sera particulièrement lumineux grâce à ses larges baies vitrées et offrira une vue dégagée sur l’espace environnant.

Il s’agit d’un appartement se composant de trois chambres avec une salle de bains et une salle de douche dont les finitions seront soignées et les matériaux de qualité. La personnalisation des finitions intérieures sera réalisée selon les goûts de l’acquéreur. Tout est pensé pour un excellent confort acoustique et de hautes performances énergétiques.

La cuisine, pièce de vie principale, est équipée et offre un confort d’utilisation optimal. L’association de teintes claires combinées à l’utilisation d’éléments naturels tel que le bois, confèreront à cet appartement une ambiance à la fois chaleureuse et contemporaine.

©Eaglestone

©Eaglestone

©Eaglestone

Nul doute que « L’Orne » constitue une réponse durable dans un environnement inspirant pour celles et ceux en quête de qualité de vie et de bien-être.

Le projet est actuellement vendu à 91 %. Le prix de vente moyen hors TVA est de 3.100€/m².

