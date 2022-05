Avec Jeasy, mieux se déplacer, c’est gagner des cadeaux!

Le retour des beaux jours, le prix de l’essence ou simplement l’envie de faire de l’exercice, les raisons ne manquent pas pour monter dans un bus, ressortir le vélo ou chausser vos baskets. Jeasy offre le petit coup de pouce que vous attendiez: désormais chacun de ces trajets pourra générer des points, ou EcoMiles, que vous pourrez économiser puis échanger dans l’app Jeasy pour obtenir des cadeaux et avantages uniques. Il y en a pour tous les goûts: énergie, loisirs, vêtements, alimentation, culture, sports, santé, bien être, et bien d’autres grâce aux partenaires de Jeasy, des sociétés et commerces variés qui souhaitent soutenir une mobilité durable. Un concept simple, qui permet d’offrir des avantages et cadeaux à celles et ceux dont les déplacements n’ont pas ou peu d’impact sur la planète.

Si l’idée semble facile, l’application Jeasy repose cependant sur une réelle innovation de la société Jeasy: le développement d’un algorithme capable de reconnaitre automatiquement le mode de transport emprunté par l’utilisateur. Il suffit donc de lancer un enregistrement de trajet au départ, et de l’arrêter à l’arrivée, pour que les EcoMiles soient directement ajoutés à votre compte.

Et pour les débutants qui cherchent leur itinéraire idéal, l’app Jeasy peut aussi générer des recommandations de trajet intermodales, c’est-à-dire qui combinent différents modes de transport, pour aider l’utilisateur à visualiser les options de trajet existantes pour rejoindre sa destination.

L’utilisation de l’app Jeasy est simple et intuitive, et, point positif, ne nécessite aucun login. Les données sont anonymisées, et ne permettent donc jamais d’identifier qui fait quel trajet.

Si l’app Jeasy s’adresse à toute personne ayant un smart phone, la société Jeasy développe également des solutions de gestion de mobilité pour les sociétés désirant optimiser la mobilité de leurs employés et limiter leur empreinte CO2.

L’application Jeasy est disponible sur iOS et Android, est entièrement gratuite et couvre l’entièreté du territoire belge. Téléchargez-la maintenant pour gagner des EcoMiles et supporter le développement d’une mobilité durable, bonne pour la planète et pour chacun d’entre nous.

Pour télécharger l'application Jeasy, ajouter un avantage dans l'app ou encore développer une solution pour vos employés, rendez-vous sur jeasy.ai.

Ensemble, nous pouvons changer le monde, un trajet après l’autre!