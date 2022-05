Coût de l’énergie : les aides wallonnes affluent

Le prix de l’énergie est un sujet brûlant qui inquiète – à juste titre - le consommateur. Il est aujourd’hui urgent de diminuer sa consommation, de rénover pour réaliser des économies et si besoin de faire appel aux aides et primes que la Wallonie propose… Tour d’horizon de ce qui existe aujourd’hui, et de ce qui sera débloqué demain.

Pour améliorer la performance énergétique de son logement, la meilleure solution est de réaliser un audit Logement, à plus forte raison que la Wallonie annonce une augmentation prochaine de la prime audit afin d’encourager les particuliers à agir.

« L’audit offre une vision globale et cohérente, qui va non seulement regrouper les travaux entre eux quand c’est possible, mais aussi chiffrer les économies d’énergie engendrées, explique Lise Johnson, consultante aux Guichets Énergie Wallonie. L’audit est la démarche la plus intéressante à effectuer puisqu’il priorise les travaux à effectuer, chiffre leur coût, fournit une feuille de route globale permettant d’atteindre le label PEB « A » et ouvre le droit aux primes Habitation. »

Ces primes Habitation, disponibles depuis le 1er juin 2019, offrent une cohérence technique au niveau de l’énergie, de la salubrité et de la sécurité lors des rénovations en vue d’atteindre des labels performants, jusqu’au label « A ».

Parmi les travaux bénéficiant de cette prime Habitation, citons par exemple le remplacement de la couverture de toit (avec une prime allant jusqu’à 36 €/m²), l’isolation thermique des sols (jusqu’à 0,90 €/kWh économisé) ou encore l’installation d’une pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire (jusqu’à 3000 € de prime). Il convient toutefois de se montrer attentif au plafond de 70 % des factures éligibles.

De nouvelles primes sans audit...

Pour aider au plus vite les citoyens à faire face à l’augmentation des prix de l’énergie, de nouvelles aides wallonnes seront bientôt accessibles sans passer par l’étape de l’audit…

• La prime toiture et petits travaux inférieurs à 3.000 € (sans audit)

Celle-ci simplifiera la procédure et l’accès aux primes en donnant la priorité à certains travaux. Cette prime est plus facile à obtenir mais pas forcément plus avantageuse financièrement (vu qu’elle sera forfaitaire et non plus calculée en fonction des économies d’énergie).

Les demandes de primes pourront être introduites à partir de septembre 2022 (avec une prise en compte des factures antérieures à cette date, jusqu’à 4 mois).

• La prime chauffage (sans audit)

Le but de cette prime est d’accélérer le remplacement des systèmes fonctionnant à base d’énergies fossiles et de favoriser le placement de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude renouvelables (chauffe-eau solaire, pompes à chaleur, chaudière et poêle biomasse). A noter que cette prime ne remplace pas les primes Habitation puisqu’il s’agit d’une initiative temporaire qui répond au contexte énergétique actuel.

L’entrée en vigueur est annoncée pour le 1er juin 2022 avec la prise en compte des factures antérieures à cette date (jusqu’à 4 mois).

… et d’autres primes en prime !

• L'augmentation de la prime audit

L’idée, ici, est d’encourager les particuliers à réaliser l’audit global de leur logement pour dresser la liste des travaux prioritaires et pour diminuer leurs besoins en énergie de chauffage. N’oubliez pas que l’audit est bénéfique pour votre logement et votre portefeuille. Il apporte en effet des conseils personnalisés et un regard neutre sur le choix des techniques et produits à employer.

Selon la catégorie de revenus, la prime pour l'audit passe de 150 à 900 € (contre 110 à 660 € actuellement). L’entrée en vigueur aurait lieu le 1er juin 2022, avec une prise en compte des dossiers rentrés à partir de cette date.

• Les primes pour les sinistrés des inondations de juillet 2021

Une prime de 550 € est octroyée par ménage sinistré via les Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD), afin de faire face à l’augmentation de la consommation d’électricité ou de gaz suite aux inondations. De plus, tous les sinistrés qui ont déjà ou qui vont remplacer leur système de chauffage ont accès aux primes Habitation sans devoir réaliser un audit préalable.

• Les prêts Rénoprêt et Rénopack

Ces prêts à tempérament peuvent être obtenus à un taux de zéro %. Il en existe trois :

- RENOPACK (prêt + primes) SANS AUDIT : dans ce cas, seuls les travaux liés à la toiture et/ou à la mise en conformité de l’électricité peuvent être primés (avec un montant forfaitaire par m² pour l’isolation du toit).

- RENOPACK (prêt + primes) AVEC AUDIT : tous les travaux bénéficient des primes HABITATION selon les recommandations de l’auditeur.

- RENOPRET : prêt SANS prime et SANS audit.

Ces prêts sont disponibles via la Société wallonne du Crédit social / le Fonds du Logement des familles nombreuses (3 enfants à charge ou assimilés).

• Les primes Mébar

Celles-ci se destinent aux ménages à revenus modestes. Le plafond est égal au revenu d’intégration social + 30 % (précédemment 20 %). En effet, un nouvel Arrêté du Gouvernement wallon a récemment vu le plafond des revenus augmenter. Le but est ici d’utiliser l’énergie de la façon la plus rationnelle possible, que cela passe par l’installation d’un poêle, l’isolation des combles, ou le remplacement des menuiseries, par exemple.

• La prime pour le placement d'un compteur double-flux

Ce compteur permet de mesurer de façon distincte l’injection et le prélèvement de l’électricité sur le réseau. Si vous êtes équipé de ce type de compteur, vous pourrez bénéficier du tarif prosumer proportionnel, calculé en fonction de l'électricité que vous prélevez effectivement sur le réseau. La prime pour le placement d'un compteur double-flux est disponible via les GRD.

• La prime pour l'installation de la domotique

Cette prime a pour objectif d’aider les citoyens à s’équiper d’appareils de mesurage et de pilotage pour diminuer ou déplacer leur consommation d’électricité. La prime couvre 40% du coût des équipements et est plafonnée à 400 euros par particulier. Les factures entre le 1/10/20 et le 31/12/23 sont éligibles.

Pour plus d'infos : rendez-vous dans un Guichet Énergie Wallonie energie.wallonie.be

