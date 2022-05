Parce que chaque maison est unique, offrez-vous le 100% sur mesure !

Ça y est, votre décision est prise ! Vous avez un projet de construction et une idée précise de ce que vous voulez ? Vous n’avez pas encore une idée bien précise, mais vous êtes exigeant ? Construisez vous-même l’habitation de vos rêves en toute liberté et sans contraintes. SIBOMAT vous propose une maison entièrement personnalisée qui vous ressemble, adaptée à vos besoins et à votre style de vie.

Une liberté architecturale et un haut niveau de finition

Du gros-œuvre au clé-sur-porte, SIBOMAT construit selon vos envies. Vous avez déjà choisi votre architecte ? Vous souhaitez être conseillé ? Vous comptez vous charger de l’exécution de certains travaux ? Vous préférez tout confier à des professionnels ? SIBOMAT propose tous types de collaboration. Du plus classique au plus moderne, en passant par le style presbytère ou fermette, vous êtes entièrement libre de choisir le style architectural qui vous convient. Que vous l’envisagiez compacte ou spacieuse, votre maison sera réalisée dans le style de votre choix avec des matériaux de haute qualité et dans le respect de votre budget. Le prix préalablement défini est fixe, sans surprises ni frais cachés.

Ossature bois

On peut aujourd’hui construire de bien des façons différentes. Si beaucoup de personnes optent encore pour la méthode de construction traditionnelle, la construction à ossature bois ne cesse, d’année en année, de gagner du terrain. Et les raisons sont évidentes : la méthode est plus rapide et coûte moins cher. SIBOMAT fabrique les murs et les entre-étages en atelier, à l’abri des conditions atmosphériques et donc quelle que soit la météo. De plus, l’ossature bois ne demande aucun temps de séchage. Le sérieux gain de temps et d’argent réside là. Et comme l’ensemble du processus de construction est plus court, vous emménagez plus vite dans votre nouvelle maison et vous payez donc deux logements en même temps moins longtemps.

Avec SIBOMAT, une entreprise de construction financièrement saine avec plus de 40 ans d'expérience, vous profitez d'une garantie d'achèvement de 100% - Prenez rendez-vous en ligne dans une maison témoin : https://sibomat.be/fr/maisons-temoins/ ou prenez contact au : + 32 10 24 46 74

SIBOMAT

Rue de Wavre 49 – 1301 Bierges

Chaussée de Dinant 1244 – 5100 Wépion