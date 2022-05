Tous en selle pour découvrir le Brabant wallon !

En VTT ou en vélo électrique, à moins que vous ne préfériez la bicyclette classique, les chemins du nouveau carnet de balades à vélo vous raviront par leurs curiosités, leurs sentiers typiques et leurs coins charmeurs. « Le carnet compte dix boucles sur une distance de 25 à 38 km, note Coline Senterre, responsable de la communication à la Maison du Tourisme du Brabant wallon. Il est aussi possible de combiner deux circuits pour rouler plus longtemps. Par exemple les circuits 1 et 2 offriront une balade de 60 km si on décide de les enchaîner. »

©WBT - Maxime du Bus

Des balades mise à jour

Ces balades ont été entièrement revues cette année, et trois nouvelles y ont été ajoutées. « En pratique, cela signifie que les balades existantes ont été retestées par des cyclistes, et qu’elles ont été améliorées. Par exemple, les chemins qui ne présentaient pas d’intérêt particulier, ou les zones plus dangereuses, ont été remplacées par des itinéraires plus intéressants. On y trouve à chaque fois des points d’intérêt, qu’il s’agisse de musées, de sites patrimoniaux ou de grands classiques qui permettent de découvrir ou de redécouvrir la région. » Les circuits passent, en outre, par les points-nœuds. Il s’agit d’un réseau cyclable de plus de 1000 km à travers le Brabant wallon. En pratique, ce carnet de balades se présente sous la forme de dix fiches avec les numéros à suivre que l’on peut accrocher à son guidon.

©WBT - B. Dalimonte - Louvain-La-Neuve

Des infos pratiques à foison

Le carnet de balades mentionne également les réparateurs de vélo qui se trouvent à proximité, mais aussi les points de recharge pour les vélos électriques et une liste d’établissements « bienvenue vélo ». « On en répertorie une quarantaine en Brabant wallon, qui vont des restaurants aux hôtels, en passant par les musées et les organismes touristiques. Leur particularité est qu’ils respectent un label et s’engagent sur toute une série de critères pour les cyclistes ».

Ces établissements, reconnaissables par le logo apposé à l’entrée, sont tous situés à moins de 5 km d’un réseau cyclable et proposent différents services appréciés par les cyclistes, notamment la mise à disposition d’un local couvert et sécurisé pour le vélo, d’un équipement pour le nettoyage ou les réparations, mais aussi d’informations et de cartes touristiques.

Ce carnet de balades à vélo peut être obtenu gratuitement sur le site destinationbw.be (seuls les frais de port seront demandés).

©WBT - Bruno Dalimonte

A pied aussi !

Une nouvelle édition des balades à pied à travers le Brabant wallon sera, par ailleurs, disponible dès le mois de juillet. « Il s’agit de 27 balades qui traversent la province, observe Coline Senterre. Pour le moment, l’édition actuelle n’en compte que quinze, tandis que douze nouvelles balades ont été ajoutées, ce qui signifie que chaque commune possède désormais sa propre balade. Les points d’intérêt tels que les moulins, les fermes ou les chapelles y sont mentionnés, à côté de sites plus célèbres ou emblématiques. Les balades sont de distances et de difficultés variables et s’adressent tant aux promeneurs du dimanche qu’aux chevronnés. »

©WBT - Denis Erroyaux - Nivelles - Dodaine Park (2)

Trois possibilités s’offrent à vous pour accéder à l’ensemble des balades à vélo et à pied concoctées par la Maison du Tourisme :

· Soit en téléchargeant l’application « Cirkwi » sur votre smartphone et en retrouvant la balade que vous souhaitez faire grâce à la géo-localisation de l’application. Il ne vous reste alors plus qu’à vous laisser guider.

· Soit en téléchargeant et en imprimant le road book (PDF) de la balade.

· Soit en téléchargeant le fichier GPX de la balade si vous avez déjà une application sur votre téléphone.

Envie de jouer pendant votre balade ? Tous les jeux de pistes et chasses aux trésors du Brabant wallon sont répertoriés sur la page « Balades insolites ».

Infos : www.destinationbw.be