Comment un entrepreneur durable investirait-il dans l'avenir ?

Pour Bruno Van Steenberghe, il est primordial que les entreprises prennent en compte leur impact environnemental et social et agissent de manière responsable. Concrètement et dès maintenant, car il n’y a plus de temps à perdre.

Les trois facteurs ESG revêtent ainsi la même importance pour ce lauréat 2022 du prix du Sustainability Professional . Il les met tous en œuvre avec son entreprise Kalani-home, qui propose du linge de maison de grande qualité en adoptant une démarche de développement durable , à chaque étape du processus de production.

Ainsi par exemple, Kalani-home achète son coton bio – certifié par la très stricte norme GOTS – à une coopérative qui rémunère de manière équitable les agriculteurs et investit dans des formations sur la biodiversité et l’agriculture régénérative.

Un devoir de vigilance

Au-delà de sa propre entreprise, Bruno Van Steenberghe fait partie d'un think tank qui a écrit une lettre au gouvernement belge pour l'inviter à établir légalement le devoir de vigilance. Une notion qui existe depuis longtemps. Son principe ? « Responsabiliser les entreprises quant à leurs actions directes et indirectes en matière d'environnement et de droits humains tout au long de leur chaîne d'approvisionnement » , explique-t-il. « Cela veut dire qu'elles sont responsables de ce qui se passe chez chaque fournisseur, chaque sous-traitant, chaque maillon de cette chaîne, en remontant jusqu'aux matières premières. L'Union Européenne est en train de légiférer en commençant par les grandes entreprises, avant de se préoccuper des PME. »

Favoriser les secteurs de la vie quotidienne

S'il avait 2 millions d'euros à investir, il se montrerait donc très vigilant quant aux pratiques en matière d'éthique, d'écologie et de bonne gouvernance des entreprises qu'il soutiendrait. Quels seraient les secteurs qu'il choisirait ? « Le devoir de vigilance est évidemment applicable à tous les secteurs d'activité, mais je favoriserais des secteurs d'activité durables . Des activités de la vie de tous les jours. J'ai un coup de cœur pour le textile, mais il y a aussi la mobilité, l'alimentaire, les services. Tous les secteurs doivent absolument évoluer vers la durabilité, sans greenwashing. »

Les entreprises du futur : forcément durables

Quel devrait être l'impact de cet investissement ? « Outre un impact environnemental et social, j'aimerais montrer qu'il y a des clients qui recherchent et demandent ce type d'investissement. Peut-être aussi inspirer d'autres personnes qui hésitent à investir dans la durabilité . Si je devais les convaincre, je leur dirais qu'il est important de vivre avec son temps et qu'il faut qu'elles investissent dans le développement durable, sinon elles risquent de perdre leur rendement. »

L'avenir, c'est maintenant

Pour quelle raison ? Parce que – Bruno Van Steenberghe en est convaincu – durabilité va de pair avec rendement . Comme pour tout investisseur, le retour sur investissement est important pour lui, mais il tient à contredire certaines croyances selon lesquelles le rendement des produits durables serait inférieur à celui des produits d'investissement classiques : « La finance et l'économie prouvent que c'est faux et qu'au contraire, c'est la durabilité qui représente l'avenir. Les entreprises du futur seront celles qui investissent dans la durabilité . »

Quel serait le portefeuille durable idéal de Bruno Van Steenberghe ? Découvrez comment il composerait son portefeuille durable idéal avec l'aide d'ABN AMRO.