L’essence de l’investissement durable en quatre affirmations

De plus en plus d’investisseurs cherchent non seulement le rendement, mais souhaitent également avoir un impact durable. C’est ce qu’a aussi constaté ABN AMRO. Cependant, de nombreux doutes subsistent. Que faut-il savoir si l’on veut investir de manière durable ? Joachim Aelvoet, Director Products & Solutions chez ABN AMRO, résume les sujets les plus importants en quatre affirmations.

Investissement durable ne veut pas dire moins de rendement

Joachim Aelvoet : « L'idée fausse selon laquelle les investissements durables vous obligent à faire une croix sur votre rendement est toujours bien présente. Or, le contraire a été prouvé depuis longtemps. Avec les investissements durables, nous dressons la liste des paramètres qui montrent comment une entreprise se tourne vers l'avenir. Nous considérons évidemment les choses à long terme, au-delà d'un certain horizon d'investissement. Quand on y pense, il est logique que ce soit plus rentable à long terme.

Un exemple : l'accord de Paris sur le climat stipule que nous devons réduire les émissions de CO2. Les compagnies pétrolières qui ont un certain pourcentage de carburant en stock ne pourront pas l'utiliser, sans quoi nous n'atteindrons pas cet objectif. Ces stocks figurent sur leur bilan, mais ils n'ont en réalité aucune valeur. À court terme, on peut dire des compagnies pétrolières qu'elles se portent très bien. C'est également logique, compte tenu de la situation. Mais à plus long terme, leur valorisation baissera.

Ce sont les entreprises qui saisissent bien de quoi sera fait l'avenir qui transformeront cela en de fantastiques opportunités. C'est là que réside le potentiel. Donc, qu'on se le dise une fois pour toutes : les investissements durables ne sont pas synonymes de rendements inférieurs. »

Tout investissement a un impact, mais c’est vous qui décidez s’il sera positif ou non

Joachim : « Que vous le vouliez ou non, les investissements ont un impact. Vous pouvez en revanche décider si cet impact sera positif ou pas. C'est pourquoi nous passons beaucoup de temps à discuter des aspects non financiers avec nos clients. Chez nous, vous aurez non seulement une idée de votre rendement, mais également de l'impact de votre portefeuille. Nous l'exprimons par exemple en quantités d'émissions de CO2 compensées par vos investissements.

Mais cela va au-delà de l'aspect écologique. La façon dont une entreprise est gérée est devenue essentielle. Pensez à la catastrophe survenue à Gênes, en Italie, lorsqu'un pont s'est effondré. L'entreprise chargée de l'entretien des routes est un exemple de mauvaise gestion depuis des années. Heureusement, de plus en plus d'investisseurs s'attendent à ce que les choses changent. Ils exigent une bonne gouvernance, et l'impact social d'une entreprise pèse aussi plus lourd dans la balance. »

Les investissements durables offrent d’énormes possibilités financières

Joachim : « Comparez cela à la quatrième vague financière ou, plus récemment, à la digitalisation : celles-ci ont représenté un véritable potentiel pour ceux qui s'y sont pris tôt. Les entreprises qui ont raté le coche ont coulé. On assiste au même scénario avec la transition vers la durabilité. En tant que banque, il est de notre devoir de sélectionner les bonnes entreprises. Il s'agit de sociétés qui obtiennent déjà de très bons résultats et de structures innovantes qui contribuent à un ou plusieurs thèmes de développement durable axés sur l'avenir : mener une vie saine, l'eau, les déchets et le recyclage, l'efficacité énergique, ou encore la sécurité...

La transition énergétique aussi est plus que jamais un sujet d'actualité, en raison de la guerre qui sévit actuellement. L'Allemagne, notamment, vise déjà la neutralité climatique d'ici 2035, au lieu de l'objectif précédent de 2050. La majorité se compose d'entreprises qui se situent dans le peloton. Ce ne sont sûrement pas encore les meilleures élèves de la classe, mais elles ont l'ambition de contribuer à la transition. En termes économiques, le potentiel est énorme, car c'est là qu'on s'attend à l'accélération la plus forte.

Enfin, nous sommes convaincus que les progrès technologiques, l’innovation relative aux produits et l’optimisation des processus conduiront à une augmentation de la rentabilité, à une accélération de la croissance des bénéfices et finalement à une valorisation plus élevée sur les marchés. »

De plus en plus de gens songent aux investissements durables, mais hésitent encore

Joachim : « Il y a certainement une prise de conscience, mais aussi de la prudence et des doutes. Nous avons constaté une nette accélération, principalement due à l’impact de la génération montante. Lorsqu’en tant que parent, vous constatez que votre enfant va manifester pour le climat au lieu d’aller suivre les cours, cela vous pousse à réfléchir. Nous voyons donc de plus en plus de personnes qui s’engagent dans des investissements durables.

Il reste cependant des hésitations. Ce n'est pas un sujet facile. Comment bien expliquer ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas ? Je pense à l'énergie nucléaire : faut-il investir dans ce secteur ou non ? Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Nous voulons vraiment avoir ce type de conversations avec nos clients. Le message le plus important est le suivant : trouvez le bon sparring partner avec qui en discuter, pour vous guider. »