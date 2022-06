Nos conseils pour voyager sereinement en voiture

1. Le confort avant tout

First things first. Si un membre de la famille n'est pas installé confortablement dans la voiture, ne vous attendez pas à ce qu'il reste sagement en place pendant les dizaines voire centaines de kilomètres à parcourir. Assurez-vous donc que chacun dispose d'une place confortable et changez éventuellement en cours de route. Dans la nouvelle Peugeot 308 SW, le conducteur est parfaitement installé dans le siège à réglage électrique avec fonction massage (selon la version). Le label AGR garantit en outre un support dorsal optimal. La sécurité est cruciale quand on a des enfants : veillez à ce que chaque enfant soit installé dans un siège adapté à son âge. Les enfants aiment pouvoir regarder par la fenêtre, pensez-y.

2. L’importance de la planification

Qui dit long trajet dit planification optimale. Calculez bien l’heure d’arrivée et l’heure de départ. La Peugeot Connect Nav (de série ou en option en fonction de la version) est utile à cet égard. Le système est en outre toujours actualisé grâce aux mises à jour des cartes à distance. Prenez suffisamment de temps pour marquer des pauses, car les arrêts sont plus fréquents en présence d’enfants que si vous deviez les faire pour vous-même. Étudiez la route au préalable et déterminez les points d’arrêt idéaux. Un arrêt réussi permet aux enfants de se sentir déjà en vacances. Les parkings d’autoroute sont pratiques, mais souvent surpeuplés pendant les vacances. Vérifiez par exemple la présence de centres commerciaux le long de votre itinéraire. Vous y trouverez généralement de quoi occuper vos enfants et un déjeuner à bon prix.

3. Organisation spatiale

Si vous voulez du calme à l'arrière, vous aurez besoin de suffisamment d'espace, comme dans la nouvelle Peugeot 308 SW. Veillez à créer un cadre adéquat et donnez à chaque enfant une bouteille d'eau et de quoi grignoter. Les enfants se disputent ? L'accoudoir central (selon la version) constitue une séparation utile. Et grâce aux nombreux espaces de rangement et à la grande console centrale, il est aisé de garder la nouvelle Peugeot 308 SW ordonnée.

©Peugeot





4. Une ambiance lumineuse

Une bonne ambiance, ça rend tout plus agréable, n’est-ce pas ? Surtout à la tombée de la nuit, un éclairage tamisé dans l’habitacle augmente le confort de conduite. L’éclairage d’ambiance LED de la nouvelle Peugeot 308 SW offre une meilleure visibilité au conducteur, tandis que les passagers profitent surtout de la convivialité. En option, vous pouvez également choisir d'équiper la Peugeot 308 SW d’un toit ouvrant avec protection solaire. Il agrémentera davantage encore l’ambiance de conduite. Et, au fait, une voiture propre, c'est agréable : lavez votre voiture avant le départ.

5. Options audio et vidéo

Il n’y a rien de tel pour passer le temps lors d'un long trajet qu'une bonne liste de lecture, composée par la famille, ou une histoire à écouter amusante. Une voiture offrant des possibilités de connexion fluides avec vos appareils, comme la nouvelle Peugeot 308 SW, constitue dès lors un excellent choix. Tout ce que vous avez à faire, c’est préparer de la musique et des podcasts au préalable sur votre smartphone et le relier sans fil à la voiture.

6. Des activités ludiques pour la voiture

Parfois, ce sont les jeux anciens qui rencontrent le plus de succès. Imaginez quelques jeux amusants pour votre long trajet. Citons des classiques, comme « devine à quoi je pense », ou encore le jeu de l’alphabet. Une autre idée amusante consiste à créer une feuille de bingo, avec des illustrations de ce que les enfants peuvent apercevoir en regardant par la fenêtre.

7. De quoi boire et manger

Avoir de quoi grignoter en suffisance est essentiel pendant un long trajet. Choisissez des aliments simples à doser et qui ne fondent pas ou ne font pas de miettes. Les fruits et légumes crus, raisins ou gressins sont idéaux. Évitez les bonbons ou biscuits trop sucrés, qui donneront à vos enfants un trop-plein d'énergie qu’ils ne pourront pas dépenser dans la voiture. Veillez également à avoir une petite poubelle pour garder l’habitacle propre. Un enfant a fait des taches ou des miettes ? Le revêtement des sièges de la nouvelle Peugeot 308 SW est heureusement simple à entretenir.

Découvrez la nouvelle Peugeot 308 SW, la voiture familiale idéale.