Peugeot 308 SW, le plaisir de conduire une voiture familiale

Chaque famille a bien entendu ses propres besoins et envies lorsqu'il s'agit de choisir une voiture. Commençons par déterminer vos besoins : combien d’enfants compte la famille, avec quelle fréquence la voiture est-elle utilisée et pour quels types de déplacements ? Ensuite, spécifions vos envies : voulez-vous une voiture électrique, un SUV ou une voiture urbaine compacte ? Une voiture capable de répondre à tous les besoins de chaque famille, ce serait véritablement la perle rare.

Le confort d'un break

Si nous ne devions choisir qu'un seul modèle qui correspond parfaitement à la vie de famille, ce serait un break, comme la nouvelle Peugeot 308 SW. Pourquoi ? Car cette voiture offre un confort de conduite inégalé (ce qui a son importance quand on a des enfants actifs et éveillés sur la banquette arrière, n'est-ce pas ?) et un vaste espace. C'est avant tout grâce au centre de gravité abaissé qu'offre un break par apport à un SUV ou monovolume que vous profitez d'une expérience de conduite agréable. Le véhicule affiche donc une meilleure tenue de route et un plaisir de conduite dont les ingénieurs de Peugeot ont fait leur priorité. En outre, la dernière génération de la Peugeot 308 SW offre plus d'espace pour les jambes, ce qui est appréciable.

Élégant, avec et sans enfants

Vous avez besoin d’espace pour tout le matériel de puériculture. Cela tombe bien, car un break est doté d'un coffre spacieux. La nouvelle Peugeot 308 SW est sur ce point inégalée dans son segment. Elle vous permet de facilement transporter la poussette, une trottinette ou un petit vélo lors des sorties en famille. Si la nouvelle Peugeot 308 SW offre un volume de coffre exceptionnel, elle n’a rien d’une voiture familiale traditionnelle. Le break, aux lignes athlétiques, vous permet non seulement de vous déplacer d’une activité à l’autre pour les enfants, mais aussi de vous rendre à des rendez-vous professionnels importants.

©Peugeot

Priorité à l’espace de rangement

C’est surtout le caractère modulable du coffre qui fait de la nouvelle Peugeot 308 SW le compagnon idéal de vos aventures familiales. Les sièges arrière sont rabattables en trois parties (40/20/40, à partir de la version Allure), et le coffre affiche une capacité totale de plus de 600 litres une fois les dossiers des sièges arrière mis en position droite. Une fois rabattus, ils permettent de porter le volume du coffre à plus de 1 600 litres. Dans certains modèles, l’ouverture et la fermeture du hayon sont entièrement électriques, ce qui est pratique si vous avez les mains chargées de bagages ou portez un enfant. Vous avez besoin de davantage d’espace de rangement, pour partir en vacances par exemple ? Sachez que votre voiture (en fonction de la version) est équipée de barres de toit pratiques, qui, par ailleurs, soulignent la silhouette fluide de la nouvelle Peugeot 308 SW.

Découvrez la nouvelle Peugeot 308 SW, la voiture familiale idéale.