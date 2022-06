Voyage en voiture : la sécurité, une priorité pour toute la famille

Une place assise sûre

Veillez avant tout à ce que chacun dispose d'une place assise réglementaire, avec ceinture. Installez les enfants dans un siège enfant adapté à leur âge et attachez-les en toute circonstance. La nouvelle Peugeot 308 SW est équipée de série du système Isofix, qui permet de clipser en un tournemain des sièges enfant à la banquette arrière. Simple et sûr grâce à la ceinture de sécurité. Vous trouverez rapidement une bonne position de conduite au volant compact du Peugeot i-Cockpit. Les objets qui traînent sont désormais de l'histoire ancienne grâce aux nombreux espaces de rangement.

De bonnes habitudes

Mettez votre ceinture et assurez-vous que tous les passagers font de même avant de partir. Si vous conduisez, laissez votre GSM loin de votre portée afin de ne pas être distrait. Ou utilisez la technologie mirror screen qui équipe la nouvelle Peugeot 308 SW. Elle permet de visualiser le contenu de votre smartphone sans fil sur l'écran central et d'accéder aux fonctions nécessaires de votre smartphone, sans que vous deviez quitter la route des yeux. La nouvelle génération de conducteurs adoptera ainsi directement les bonnes habitudes au volant. Expliquez aux enfants qu'ils ne peuvent pas jouer avec les portières - même si vous avez activé la sécurité enfant - et qu'ils doivent garder leurs bras à l'intérieur lorsque la fenêtre est ouverte. Ce sont de petites choses qui permettent de leur faire prendre conscience de l'importance de la sécurité.

©Peugeot

Systèmes d’aide à la conduite pratiques

La dernière génération de voitures familiales est équipée de diverses technologies pratiques qui contribuent à une conduite sûre et cohérente. La nouvelle Peugeot 308 SW est par exemple équipée d'une alerte de franchissement involontaire de ligne qui permet de garder la voiture centrée entre les lignes blanches, pratique lorsque vous êtes brièvement distrait par les enfants sur la banquette arrière. Le système de freinage automatique émet un avertissement en cas de risque de collision. Grâce à la recommandation de vitesse, vous respectez toujours les limitations de vitesse, sans devoir vous en préoccuper chaque seconde.

Aide au stationnement

Stationner en toute sécurité fait partie d'une conduite sûre, mais peut s’avérer un défi de taille avec des (grands) enfants à l’arrière ou de nombreux objets pour enfants dans le coffre. La nouvelle Peugeot 308 SW est (selon la version) disponible avec une caméra de recul à 180°, une aide au stationnement à 360° et une détection des angles morts. Des technologies qui vous permettent d'éviter d’approcher de trop près un objet ou une personne pendant une manœuvre de stationnement ou en cours de route. Qui ne rêverait pas d'une voiture qui tient tout cela à l'œil ?

Ne vous dépêchez pas

Un dernier conseil, mais crucial. Partez toujours à temps, et ne vous dépêchez pas si vous êtes en retard. Un style de conduite hâtif génère plus d’erreurs et génère davantage de risques. En outre, il vous fera à peine gagner du temps, cela n’a donc aucun sens. Il vaut mieux avoir un conducteur détendu et concentré derrière le volant.

Découvrez la nouvelle Peugeot 308 SW, la voiture familiale idéale.