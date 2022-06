A Ixelles, un loft exceptionnel à deux pas de l'avenue Louise et de la place Flagey

C’est un bien unique dont l’agence James Realty vient de se voir confier la commercialisation. Il s’agit d’un loft faisant partie d’un ensemble immobilier prestigieux situé à Ixelles en intérieur d’îlot entre la chaussée de Vleurgat, la rue Vilain XIIII et la rue du Lac.

Ancienne brasserie

Pour la petite histoire, signalons que cet ensemble résidentiel occupe un ancien site industriel réhabilité. C’est à cet endroit en effet que furent construites à partir de 1873 les Brasseries d’Ixelles connues également sous le nom de Brasseries Lannoy du nom de leur fondateur Jean Lannoy. Après la fermeture des brasseries en 1954, à l’issue de 80 ans d’activités brassicoles prospères, les lieux furent acquis par la Croix-Rouge qui en fit son siège jusqu’à la fin des années 2000. En 2006, le site passa entre les mains d’un développeur immobilier qui y réalisa 19 maisons et 27 appartements haut de gamme, dont le loft évoqué ici. Certaines traces du passé industriel des lieux subsistent d’ailleurs encore puisqu’on trouve notamment les voûtes et les colonnes d’un entrepôt de la brasserie sur le parking. Au centre de l’îlot trône un spectaculaire hêtre pourpre au moins centenaire.

©Gatien Baron





Visite

Après avoir passé une grille à front de rue et un couloir, on accède à une vaste et belle cour pavée au fond de laquelle se trouve l’immeuble abritant le loft. Cette cour est accessible en voiture et réunit de nombreux emplacements de parking dont deux appartiennent d’ailleurs au bien dont nous parlons. Commençons la visite : au rez-de-chaussée, le loft offre une cuisine dînatoire hyper-équipée, deux salons dont un avec une cheminée au gaz, un espace salle à manger ainsi qu'un bureau (et l'espace chaufferie et buanderie). Ces grandes pièces de réception s’ouvrent en façade arrière sur une belle terrasse et du côté de la façade avant sur un petit jardinet. Les étages, desservis par un ascenseur, proposent 5 chambres en suite ainsi qu'un beau bureau avec de nombreux placards sur-mesure, le tout avec des matériaux de grande qualité, et un éclairage soigné.

On est frappé par la belle hauteur sous plafond de l’appartement qui offre de surcroît des espaces idéaux pour un collectionneur d'art.

©Gatien Baron

Le quartier

La localisation du bien est plus qu’agréable. Situé à mi-chemin entre l'avenue Louise et la Place Flagey, il est en effet à la fois proche de très nombreux commerces et à distance pédestre des transports en commun. Mais ce qui frappe évidemment c’est le contraste entre l’animation urbaine du quartier et le calme exceptionnel qui règne dans l’îlot intérieur où est situé l’immeuble. A visiter absolument.

Découvrez ce bien sur www.james-realty.com