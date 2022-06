DOSSIER | Dinant Evasion : un bain de nature

En partenariat avec VISITWallonia.be

Détente, fous rires ou grands frissons, Dinant Evasion combine toutes les émotions pour une expérience sur-mesure. Profitez d'abord d'une croisière sur la Meuse, attablé à la plus belle terrasse de la ville… Celle-ci vous emmènera à la découverte de Dinant, de son histoire et de ses superbes rives! D'humeur plus pétillante? La descente de la Lesse en kayak vous fera vivre un moment unique et authentique, entre grands coups de pagaies et éclats de rire. 9, 12 ou 21 kilomètres, trois trajets sont prévus pour tous les sportifs. Enfin, les plus aventureux n'hésiteront pas à repousser leurs limites au parc Dinant Aventure. Escalade, tyroliennes, accrobranche ou encore lasergame, plus de 30 activités vous attendent au cœur d'un parc naturel exceptionnel classé en zone Natura 2000. Ne manquez pas les magnifiques points de vue du haut de la colline!

