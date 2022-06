DOSSIER PARTENAIRE I Partez à la découverte des charmes authentiques de la Wallonie (vidéo)

En partenariat avec VISITWallonia.be

Nos prestataires du tourisme wallon regorgent de bonnes idées pour vous faire passer du bon temps en famille ou entre amis. À la découverte du terroir, de la tradition mais aussi des innovations de Wallonie, tout est possible pour découvrir, s’émerveiller et s’amuser. Mais par où commencer? Vous trouverez dans ce dossier une sélection de 10 prestataires prêts à vous accueillir pour créer des souvenirs inoubliables avec vos proches. Hébergements, activités ou visites, tout est possible pour une déconnexion totale près de chez vous. Testé et approuvé!

1. Dubuisson Beerstorium : un haut lieu de tourisme brassicole

2. Dinant Evasion : destination émotions

3. En balade au Pays Noir

4. L'été anniversaire du Bois du Cazier

5. Croisières-promenades sur la Meuse verviétoise

6. Le Musée L pour en apprendre plus sur nous-mêmes

7. Euro Space Center : l'expérience spatiale sur Terre

8. Rencontre avec l'Histoire au Mémorial de Waterloo

9. Un été d'aventures et de découvertes au SPARKOH !

10. Comme en vacances à Durbuy Green Fields

En pratique

Pour tous les goûts

Grande aventure, détente, nature, histoire ou culture… En Wallonie, on pourrait dire qu’il existe autant de centres d’intérêt que de possibilités touristiques… Activités calmes ou plus dynamiques, toute la famille peut trouver son compte dans l’offre proposée par nos prestataires wallons. Le choix des activités présentées dans ce dossier n’a pas été facile mais il témoigne de la diversité des richesses touristiques et des opportunités infinies qui s’offrent à vous pour cet été sous le thème de l’évasion.

Faites le plein d’idées!

Outre les 10 lieux présentés dans ce supplément, il existe de nombreuses autres idées de sorties, balades et activités estivales à vivre en Wallonie, retrouvez-les sur visitwallonia.be

